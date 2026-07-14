Warren Buffett omite donación anual a fundación de Bill Gates tras revelarse vínculos con Epstein

El multimillonario Warren Buffett omitió este año a la fundación de Bill Gates de sus donaciones anuales tras las revelaciones sobre los vínculos del cofundador de Microsoft con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Donará unos 6.000 millones de dólares a cuatro fundaciones vinculadas a su propia familia, pero no mencionó a Gates en su anuncio del martes.

Buffett también señaló en su comunicado que quiere que todas sus acciones restantes de Berkshire Hathaway, valoradas en casi 146.000 millones de dólares, se donen a obras benéficas a más tardar a finales de 2034. Antes, el plan era que sus tres hijos distribuyeran su fortuna restante en un plazo de 10 años tras la muerte del inversionista quien tiene 95 años.

“Por supuesto, la mortalidad es impredecible, pero mis acciones restantes se donarán a las cuatro fundaciones, de una forma u otra, para el 31 de diciembre de 2034”, manifestó Buffett en un comunicado. “El objetivo es que las subvenciones aumenten cada año para cada una de las tres fundaciones administradas por cada uno de mis hijos y que la subvención anual a la Susan Thompson Buffett Foundation crezca a un ritmo algo mayor”.

Ni Buffett ni la Fundación Gates han respondido a preguntas. CNBC informó que Buffett tiene previsto conceder al canal una entrevista exclusiva sobre este tema el miércoles por la mañana.

La mayoría de los aportes benéficos de Buffett —valorados en más de 61.000 millones de dólares— han ido a la Fundación Gates desde que anunció el plan de donar su fortuna en 2006. Ha estado entregando regularmente paquetes de acciones de Berkshire Hathaway a la Fundación Gates y a las cuatro fundaciones dirigidas por sus tres hijos.

Gates niega tener conocimiento de los delitos de Epstein y no ha sido acusado de ninguna irregularidad. Afirmó que solo se reunió con Epstein porque pensó que podría ayudarle a recaudar dinero para causas benéficas.

Epstein, acusado de abusar sexualmente de decenas de niñas menores de edad, fue hallado muerto en agosto de 2019 en el centro federal de detención de Manhattan. Las autoridades determinaron que se suicidó.

Buffett ya había dicho en 2024 que planeaba cortar las donaciones a la Fundación Gates tras su muerte y dejar que sus tres hijos decidieran cómo distribuir el resto de su fortuna. La decisión que anunció el martes acelerará ese plan.

Buffett y Gates solían ser amigos cercanos: hablaban a menudo, jugaban bridge en línea e incluso se iban de vacaciones juntos. Gates también formó parte durante años del consejo de administración del conglomerado de Buffett, y el legendario inversionista integró el consejo de la Fundación Gates. Pero Buffett declaró a CNBC en marzo que no había hablado con Gates en meses, desde antes de que se publicaran los archivos de Epstein en el otoño de 2025.

En el pasado, Buffett salió en defensa de Gates. Hace tres años, Buffett interrumpió a un hombre que presentaba una resolución en la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway después de que cuestionara el carácter de Gates por sus vínculos con Epstein. Peter Flaherty fue arrestado ese día por allanamiento, aunque había sido autorizado previamente para hacer la presentación. Más tarde se retiró el cargo, pero el incidente derivó en una demanda que aún sigue pendiente en los tribunales.

Buffett dijo a CNBC que “me resulta asombroso que alguien pudiera tener tanto éxito como estafador”, pero que Epstein encontró la manera de explotar las debilidades de los demás. Buffett no quiso hablar sobre la implicación de Gates, pero comentó que no quiere verse involucrado en nada que pudiera ser investigado más adelante.

Gates habló recientemente con el personal de su fundación sobre sus vínculos con Epstein. Gates aparece en múltiples ocasiones en documentos del Departamento de Justicia sobre el fallecido financista, incluyendo correspondencia por correo electrónico entre Gates y Epstein sobre proyectos filantrópicos, entradas de calendario que documentan las fechas en que se reunieron y fotos de Gates en eventos a los que asistieron ambos hombres.

La fundación anunció que contrató a alguien en marzo para evaluar su pasada relación con Epstein y revisar sus políticas para examinar cualquier futura alianza filantrópica. Gates y el resto del consejo de la fundación esperan recibir una actualización de esa investigación en algún momento de este verano.

Buffett comentó a CNBC que le asombra cuántas personas ricas y poderosas se han visto envueltas en el escándalo de Epstein.

“Quiero decir, aquí tenías a un tipo convicto por los tribunales, un estafador sensacional, y el porcentaje de personas a las que se llevó por delante”, expresó Buffett. “Quiero decir, fuera lo que fuera, encontraba la debilidad de su víctima, ya sea sexo, poder, lo que fuera. Y no veo cómo alguien podría haber logrado eso”.

Buffett señaló que le alegra que Epstein nunca fue a Omaha, donde ha vivido durante más de seis décadas. Muchos consideran a Buffett el mejor inversionista del mundo, que construyó Berkshire a lo largo de los años comprando aseguradoras como Geico, grandes empresas de servicios públicos, fabricantes y marcas conocidas como Dairy Queen y el ferrocarril BNSF.

Buffett dejó el cargo de director general de Berkshire en enero tras 60 años al frente de la empresa, pero sigue como presidente del consejo y como el mayor accionista. Greg Abel es ahora el director general de Berkshire Hathaway.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.