Walmart reporta sólidas ventas pese a preocupación por los aranceles en EEUU

Walmart Inc. informó el jueves aumentos en sus ganancias y ventas del segundo trimestre, mientras atrae a compradores que buscan precios bajos en comestibles y otros productos esenciales para contrarrestar las preocupaciones de que los nuevos aranceles de Estados Unidos puedan encarecer varios bienes.

El minorista más grande del país también elevó su pronóstico anual de ganancias y ventas. Los resultados trimestrales de Walmart y otros grandes minoristas de Estados Unidos esta semana ofrecen pistas sobre cómo los consumidores están reaccionando ante la posibilidad de aumentos de precios relacionados con los aranceles.

La compañía, con sede en Bentonville, Arkansas, dijo que tuvo ingresos por 7.030 millones de dólares, u 88 centavos por acción, para el período de tres meses que terminó el 31 de julio. Eso se compara con 4.500 millones, o 56 centavos por acción, de hace un año.

Las ventas aumentaron casi 5% a 177.400 millones.

Una lista creciente de empresas, incluidas Procter & Gamble, E.lf. Cosmetics, Black & Decker y Ralph Lauren, dijeron a los inversores en las últimas semanas que planeaban o ya habían aumentado los precios debido a los aranceles, aunque de manera modesta.

Nada de eso ha descarrilado el gasto del consumidor. Los compradores gastaron a un ritmo saludable en julio, particularmente en los concesionarios de automóviles del país, mientras surgían señales de que las políticas comerciales del presidente Donald Trump estaban afectando el empleo.

Parte de ese gasto puede haber sido de compradores adquiriendo muebles y otros artículos importados para adelantarse a los aumentos de precios esperados, dijeron analistas.

Home Depot, el minorista de mejoras para el hogar más grande del país, informó el martes de un aumento en las ventas durante su último trimestre, ya que los consumidores se mantuvieron enfocados en proyectos más pequeños. Al igual que Walmart, el desempeño de Home Depot no cumplió con las expectativas de Wall Street.

La compañía con sede en Atlanta también dijo que los compradores deberían esperar aumentos de precios modestos en algunas categorías como resultado de los costos adicionales de los aranceles, que son impuestos sobre las importaciones.

Target, que ha estado luchando por revertir una persistente caída en las ventas, informó otra disminución trimestral en las ventas comparables y dijo el miércoles que solo aumentaría los precios como último recurso. El director comercial Rick Gomez dijo que los compradores están buscando valor y que el minorista se enfocaría más en sus marcas de etiqueta propia, que tienden a ser menos costosas que las marcas nacionales.

Pero es Walmart el que sirve como barómetro del gasto dado su poder descomunal en el comercio minorista estadounidense. La compañía sostiene que el 90% de los hogares en Estados Unidos dependen de Walmart para muchos productos, y más de 150 millones de clientes compran en su sitio web o en sus tiendas cada semana.

Walmart dijo en mayo que los precios comenzaron a aumentar a finales de abril y subieron más en mayo. Pero el jueves informó que había introducido 7.400 reducciones de precios, o descuentos temporales, en los pasillos en el último trimestre.

Las ventas comparables de Walmart en Estados Unidos —aquellas de tiendas físicas establecidas y canales en línea— aumentaron 4,6% en el trimestre, ligeramente por encima del crecimiento del 4,5% en el primer trimestre fiscal. Los comestibles y los artículos de salud y bienestar impulsaron el crecimiento, indicó la compañía.

Las ventas globales de comercio electrónico aumentaron un 25%, por encima del crecimiento del 22% en el primer trimestre fiscal.

A pesar del sólido trimestre de Walmart, el precio de sus acciones bajó más del 2% temprano el jueves, ya que sus ganancias por acción estuvieron por debajo de lo que los analistas esperaban. Los analistas esperaban 73 centavos por acción sobre ventas de 175.930 millones de dólares para el trimestre, según FactSet.

Los resultados por acción, excluyendo los efectos de cargos relacionados con ciertos asuntos legales y de la reestructuración empresarial, fueron de 68 centavos, dijo Walmart.

La compañía dijo el jueves que espera que las ganancias por acción estén en el rango de 58 centavos a 60 centavos para el trimestre actual. Los analistas esperan 57 centavos por acción, según FactSet.

Para el año, Walmart elevó sus estimaciones por acción a un rango de 2,52 a 2,62 dólares, desde una estimación previa de 2,50 a 2,60. Anticipa que las ventas de 2025 crezcan entre 3,75% y 4,75%, más de lo que proyectó en mayo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.