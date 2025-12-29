Zohran Mamdani promete grandes cambios. ¿Podrá cumplirlos como alcalde de Nueva York?

Zohran Mamdani ha prometido transformar al gobierno de la ciudad de Nueva York una vez que se convierta en alcalde. ¿Podrá lograrlo?

Mamdani, un socialista democrático de 34 años, ya se encuentra bajo el microscopio incluso antes de asumir uno de los trabajos políticos más observados del país. Los republicanos lo han presentado como un liberal empedernido. Algunos de sus compañeros demócratas lo consideran demasiado izquierdista. Los progresistas siguen de cerca cualquier indicio de que pueda desplazarse hacia el centro.

A partir del 1 de enero asumirá el control de la ciudad más grande de Estados Unidos bajo ese intenso reflector, mientras es seguido de cerca por todo el país para ver si puede cumplir las enormes promesas que lo llevaron a ganar la elección y, además, lidiar con las tareas cotidianas que vienen con el cargo. Todo esto mientras los escépticos señalan cada uno de sus tropiezos.

Para Mamdani es fundamental tener un sólido inicio, dijo George Arzt, un experimentado consultor político demócrata en Nueva York que trabajó para el exalcalde Ed Koch.

"Debe usar los primeros 100 días de su gestión para demostrarle al pueblo que puede gobernar", afirmó. "Tienes que establecer una mentalidad para que la gente piense, 'Oye, este tipo va en serio'".

Ese impulso debería comenzar con su primer discurso como alcalde, donde Arzt dijo que será importante que establezca un plan claro para su agenda y le diga a los neoyorquinos qué planea hacer y cómo planea hacerlo.

Mamdani será juramentado alrededor de la medianoche durante una ceremonia privada en la histórica estación de metro de City Hall. Por la tarde, prestará juramento por segunda vez en las escalinatas de la alcaldía, donde se tiene previsto que sus seguidores llenen las calles circundantes en un ambiente festivo.

A partir de ese momento Mamdani tendrá que depender de las experimentadas manos que ha contratado para ayudarlo a lidiar con las responsabilidades de su trabajo, destacó Arzt, mientras buscan cumplir su ambiciosa agenda de asequibilidad.

Altas expectativas

Mamdani hizo campaña en torno a una gran idea: cambiar el poder del gobierno para ayudar a los neoyorquinos de clase trabajadora, en lugar de a los ricos.

Su plataforma --que incluye cuidado infantil gratuito, servicio de autobús urbano gratuito y un congelamiento de alquileres para personas que viven en apartamentos con alquiler estabilizado-- entusiasmó a los votantes en una de las ciudades más caras de Estados Unidos y lo convirtió en un rostro destacado de un Partido Demócrata que busca nuevos y brillantes líderes durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Pero Mamdani podría encontrarse a sí mismo lidiando con las implacables responsabilidades de gobernar la ciudad de Nueva York. Eso incluye asegurarse de que se recoja la basura, se rellenen los baches y las quitanieves salgan a tiempo. No es inusual que el alcalde de la ciudad sea objeto de críticas cuando se presentan retrasos en el metro o inundaciones, ocurre un crimen de alto perfil o un policía estaciona sobre un carril para bicicletas.

"Tuvo una candidatura de movimiento y eso inmediatamente eleva las expectativas a nivel local y nacional", dijo Basil Smikle, estratega político demócrata y profesor de la Universidad de Columbia, quien agregó que a Mamdani podría convenirle "simplemente enfocarse en gestionar las expectativas y obtener un par de buenas victorias al principio".

"Hay mucho con que mantenerte ocupado aquí", afirmó.

Buena parte del trabajo de Mamdani también será vender su política a los neoyorquinos escépticos. "El mayor obstáculo" es lograr que la gente se sienta cómoda con sus políticas y explique por que lo que promueve podría beneficiar a la ciudad, indicó Smikle.

"Es difícil que todo esto suceda el primer día", subrayó, "o incluso el día 30 o incluso el día 100".

Desafíos y oportunidades

La propuesta de cuidado infantil gratuito de Mamdani --quizás uno de sus planes más costosos-- también es una que ha recibido algunos de los mayores apoyos de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, una moderada de Buffalo que otorgó su respaldo a Mamdani durante las elecciones.

Hochul está ansiosa por trabajar con Mamdani en cuestiones políticas y ambos consideran el programa una prioridad, aunque aún no está claro cómo es que el plan podría hacerse realidad. La gobernadora, quien busca la reelección el próximo año, ha dicho en repetidas ocasiones que no quiere aumentar los impuestos sobre la renta --algo con lo que Mamdani está a favor para los neoyorquinos ricos-- sin embargo, ha mostrado apertura a aumentar los impuestos corporativos.

"Creo que tiene aliados y partidarios para su agenda, pero la pregunta es hasta dónde llegará la gobernadora", dijo el líder adjunto del Senado estatal, Michael Gianaris, un aliado de Mamdani.

"Existe un reconocimiento de que los votantes han hablado, y existen políticas muy claras que se asociaron con su exitosa campaña", afirmó, "así que no avanzar en ellas sería burlarnos de los votantes".

La promesa de Mamdani de congelar el alquiler para aproximadamente un millón de apartamentos con alquiler estabilizado en la ciudad no requeriría de la cooperación estatal.

Pero esa propuesta --quizás la más conocida de su campaña-- ya enfrenta obstáculos, después de que el alcalde saliente, Eric Adams, realizó recientemente una serie de nombramientos para una junta local que determina los aumentos anuales de alquiler para las unidades con alquiler estabilizado de la ciudad.

La medida podría complicar la capacidad de Mamdani para llevar a cabo su plan, al menos en su primer año, aunque ha dicho que sigue confiando en su capacidad para implementar el congelamiento.

Otros desafíos

Su relación con parte de la comunidad judía de la ciudad sigue en ruinas debido a sus críticas al gobierno de Israel y su apoyo a los derechos humanos palestinos.

La Liga Antidifamación, una reconocida organización de defensa judía, planea seguir de cerca las políticas y contrataciones de Mamdani mientras se compromete a "proteger a los residentes judíos en los cinco distritos durante un período de antisemitismo sin precedentes en la ciudad de Nueva York".

Una designada de Mamdani renunció este mes después de que la Liga Antidifamación dio a conocer publicaciones en redes sociales que hizo hace más de una década, las cuales contenían tintes antisemitas.

Desde entonces, el grupo ha publicado hallazgos adicionales sobre otras personas que trabajan en las comisiones que estableció Mamdani durante su transición. En respuesta, Mamdani dijo que la Liga Antidifamación a menudo "ignora la diferencia" entre el antisemitismo y la crítica al gobierno israelí.

Los anteriores llamados del alcalde electo para desfinanciar el departamento de policía de la ciudad siguen siendo una vulnerabilidad. Su decisión de retener a Jessica Tisch, la actual comisionada de policía de la ciudad, ha aliviado algunas preocupaciones sobre un cambio radical en la cima de la fuerza policial más grande del país.

Y luego está Trump.

Las tensiones entre Trump y Mamdani parecen haberse enfriado, por ahora, después de meses de discordia que llevaron a una sorprendentemente amistosa reunión en el Despacho Oval. Pueden surgir futuros enfrentamientos dadas las marcadas diferencias políticas entre ellos, particularmente en cuestiones de inmigración, junto con cualquier otra cosa que pueda enfadar al volátil presidente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.