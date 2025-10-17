Trump extiende alivio de aranceles a fabricantes de automóviles de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindará a los fabricantes de automóviles nacionales un alivio adicional de los aranceles sobre las autopartes, al extender hasta 2030 lo que se suponía que iba a ser un reembolso a corto plazo.

Es parte de una proclama que Trump firmó el viernes, que también oficializó un arancel del 25% sobre camiones medianos y pesados a partir del 1 de noviembre.

La medida refleja la intención del gobierno de usar los aranceles para promover la manufactura estadounidense y a la vez proteger al sector automotriz de los costos más altos que tales impuestos a las importaciones han creado para las piezas y materias primas.

El reembolso especial anunciado inicialmente en abril estaba programado para ser reducido y luego expirar en 2027. En ese momento, Trump lo describió como una ayuda a corto plazo "durante esta pequeña transición" con la esperanza de que los fabricantes de automóviles trasladarían las líneas de producción de regreso a Estados Unidos.

La extensión y los ajustes se produjeron después de conversaciones con la industria automotriz, dijeron altos funcionarios del gobierno. El objetivo es expandir la producción nacional y hacerla más competitiva. Los funcionarios insistieron en el anonimato como condición para hablar con los periodistas antes de que Trump firmara la proclama.

La medida actualizada proporciona un reembolso del 3,75% en relación con el precio de venta de un vehículo ensamblado en el país. Esa cifra se alcanzó al aplicar el impuesto de importación del 25% sobre las piezas que constituyen el 15% del precio de venta de un vehículo. Multiplicar esos dos porcentajes da como resultado 3,75%.

El reembolso ahora también se ofrecerá a los fabricantes de camiones y motores, dijeron los funcionarios.

Trump había publicado en redes sociales el 6 de octubre sobre los nuevos aranceles a los camiones importados. Los autobuses también tendrán un arancel del 10% como parte de la medida.

Los nuevos aranceles no se aplican a las importaciones cubiertas por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ese pacto, que entró en vigor en 2020, está programado para ser renegociado el próximo año.

Las medidas se anunciaron en un momento delicado para la industria automotriz, ya que los precios han subido considerablemente. Según el libro Kelley Blue Book, los autos nuevos se vendieron en un promedio de 50.080 dólares en septiembre, el promedio más alto registrado. Los precios de los autos nuevos han aumentado 3,6% respecto al año pasado. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.