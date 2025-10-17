Deslaves en México, ley de eutanasia en Uruguay y más fotos de la semana en América Latina

Las inundaciones y deslaves registrados en la última semana aislaron 300 pueblos en el centro y el este de México y causaron docenas de fallecidos y desaparecidos.

El Senado de Uruguay aprobó una ley que despenaliza la eutanasia, lo que convierte al país sudamericano en uno de los pocos del mundo donde los pacientes con enfermedades muy graves pueden obtener legalmente ayuda para poner fin a sus vidas.

Los mexicanos iniciaron los preparativos para la celebración del Día de Muertos.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 10 y el 16 de octubre de 2025.

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Fernando Vergara en Bogotá, Colombia.

