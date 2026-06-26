Trump amenaza con arancel de 100% a importaciones europeas si gravan servicios digitales

El presidente Donald Trump amenazó el viernes con imponer un arancel de 100% a las importaciones procedentes de cualquier país que aplique un impuesto a los servicios digitales de empresas de Estados Unidos.

En una publicación en redes sociales, Trump arremetió contra países europeos que, afirmó, están debatiendo la implementación “inminente” de impuestos a empresas estadounidenses.

“Por favor, que esta declaración sirva para dejar constancia de que a cualquier país que imponga un impuesto de este tipo se le aplicará de inmediato un ARANCEL del 100% a todos y cada uno de los bienes enviados a los Estados Unidos”, escribió Trump.

Añadió que el nuevo arancel prevalecerá sobre cualquier acuerdo comercial negociado previamente. Trump agregó que la sanción se aplicará a cualquier país que imponga un impuesto de ese tipo, pero en su publicación señaló específicamente a naciones europeas.

Trump ha rechazado en repetidas ocasiones los esfuerzos extranjeros por gravar o regular a los gigantes tecnológicos estadounidenses. El año pasado amenazó con nuevos aranceles a cualquier país que diera ese paso. Una publicación de agosto pasado indicó que los impuestos digitales y la regulación “están diseñados para perjudicar o discriminar a la tecnología estadounidense”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.