Tasas hipotecarias en EEUU bajan por primera vez desde agosto

Las tasas hipotecarias bajaron esta semana por primera vez desde finales de agosto, lo que alivió parte de la presión sobre los posibles compradores que enfrentan mayores costos de endeudamiento para viviendas.

La hipoteca de tasa fija a 30 años, referencia del mercado, bajó a 7,32% desde 7,40% la semana pasada, informó el comprador de hipotecas Freddie Mac el jueves. Hace un año, la tasa promedio era de 6,19%.

Las hipotecas a tasa fija de 15 años, a menudo pedidas por quienes refinancian un préstamo hipotecario, también se moderaron esta semana. Esa tasa promedio descendió a 6,68% desde 6,71% la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,44%.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por la inflación, la política de la Reserva Federal y las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía, entre otros factores. Por lo general siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

Las tasas hipotecarias han estado subiendo desde finales de febrero, cuando comenzó la guerra de Estados Unidos con Irán, lo que elevó el precio del petróleo e impulsó la inflación al alza. El repunte de las tasas también refleja una mayor volatilidad del mercado de bonos, que ha elevado los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ha estado moderando durante las últimas dos semanas, después de subir a su nivel más alto desde 2002. Eso ha hecho que la tasa promedio de una hipoteca a 30 años se mantenga estable tras alcanzar 7,4%, su nivel más alto en casi tres años.

El rendimiento se ubicaba en 5% al mediodía del jueves en el mercado de bonos. A principios de este mes se disparó a más de 5,30% y sigue muy por encima de su nivel de 3,97% previo a la guerra con Irán.

Las ventas de viviendas en Estados Unidos siguen estancadas en gran medida por el aumento de las tasas hipotecarias, que puede sumar cientos de dólares al mes en costos para los prestatarios, lo que limita su poder de compra y lleva a muchos a posponer la adquisición de una vivienda.

A finales de febrero, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años bajó brevemente a 5,98%, su nivel más bajo desde finales de 2022. El aumento de las tasas desde entonces ha añadido aproximadamente 355 dólares al costo mensual para un prestatario con un préstamo de 400.000 dólares, según la tasa promedio más reciente.

Según los ingresos, el crédito y otros factores de un prestatario, podría calificar para una tasa de una hipoteca a 30 años por debajo o por encima del promedio actual.

El mercado de la vivienda en Estados Unidos ha estado en declive desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. Las ventas de viviendas usadas se mantuvieron prácticamente sin cambios el año pasado, estancadas en un mínimo de 30 años.

En su pronóstico más reciente, el comprador de hipotecas Fannie Mae proyecta que la tasa de una hipoteca a 30 años promediará 7,4% en el último trimestre de este año y promediará 7,5% en 2027.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.