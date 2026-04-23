Zelenskyy afirma que EEUU aún envía armas a Ucrania; príncipe Enrique visita Kiev

Las entregas de armas de Estados Unidos a Ucrania no se han detenido pese a la guerra con Irán, y los ataques ucranianos de largo alcance siguen impactando la producción petrolera y las plantas manufactureras rusas, sostuvo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el jueves.

“Por supuesto, estamos golpeando lo que le duele a Rusia, y le duele mucho”, afirmó Zelenskyy en mensajes de voz a reporteros. Agregó que las pérdidas rusas por los ataques han alcanzado decenas de miles de millones de dólares.

No fue posible verificar de manera independiente los comentarios de Zelenskyy, pero funcionarios rusos han informado que los ataques han alcanzado infraestructura en regiones a más de 1.000 kilómetros (600 millas) dentro de Rusia.

Al tiempo que Rusia impulsa su invasión total, que comenzó el 24 de febrero de 2022, Ucrania está utilizando su tecnología de drones y misiles desarrollada en el país para atacar territorio ruso. El ejército ucraniano también utiliza sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense para detener ataques con misiles rusos contra el territorio ucraniano.

“Vemos que los rusos no quieren detenerse: están golpeando nuestro sector energético y a nuestra gente. Responderemos”, advirtió Zelenskyy.

Príncipe Enrique elogia la resistencia de Ucrania

La lucha de Ucrania contra el ejército más grande de Rusia recibió nuevos elogios del príncipe Enrique, quien llegó a Kiev el jueves para su tercera visita en un año.

En un discurso ante una conferencia de seguridad en Kiev, dijo que los ucranianos han demostrado “fortaleza no sólo en valentía y capacidad, sino en unidad y en confianza”.

Añadió que Ucrania “sigue manteniéndose unida, y unida deben mantenerse”.

El duque de Sussex bajó de un tren en la estación principal de Kiev tras un viaje nocturno desde Polonia, que es la única manera de viajar a la capital ucraniana.

No estaba claro si Enrique se reunirá con Zelenskyy, quien asistirá a una cumbre de líderes de la Unión Europea en Chipre el jueves por la noche.

Bomberos rusos combaten enorme incendio tras ataque con drones

Horas antes de la llegada del príncipe Enrique, tres personas murieron y 10 resultaron heridas en un ataque ruso con drones contra la ciudad ucraniana central de Dnipro, según Oleksandr Hanzha, jefe de la administración militar regional.

Hanzha indicó en la aplicación de mensajería Telegram que un edificio de 13 pisos y un edificio administrativo resultaron dañados en el ataque.

Las defensas aéreas rusas, por su parte, interceptaron 154 drones ucranianos sobre regiones de Rusia, la península de Crimea anexada, el mar de Azov y el mar Negro, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Las autoridades de la región de Krasnodar, en la costa rusa del mar Negro, dijeron que 276 bomberos en el puerto del mar Negro de Tuapse combatían por tercer día consecutivo un enorme incendio provocado por un ataque ucraniano con drones cometido esta semana.

Material tóxico del incendio cayó con la lluvia, cubriendo varios distritos de Tuapse con una capa negra de suciedad, señaló el cuartel general de emergencias de la región. La concentración en el aire de sustancias químicas procedentes del incendio superó los niveles admisibles, de acuerdo con las autoridades, que aconsejaron a los residentes permanecer en interiores.

Ucrania apunta a más instalaciones petroleras rusas

Por segunda noche consecutiva, la región rusa de Samara también fue blanco de ataques. En la ciudad samareña de Novokuybyshevsk, a unos 1.000 kilómetros (600 millas) al este de la frontera ucraniana, un ataque con drones contra una instalación industrial no especificada mató a una persona, informó el gobernador regional, Vyacheslav Fedorishchev.

Fedorishchev agregó que restos de drones también cayeron sobre el techo de un edificio residencial en la ciudad de Samara, hiriendo a varias personas, una de las cuales fue hospitalizada.

Reportes no confirmados de medios noticiosos señalaron que una planta petroquímica en Novokuybyshevsk, propiedad de la empresa petrolera y gasífera Rosneft, fue atacada.

Las fuerzas ucranianas también impactaron infraestructura petrolera rusa en la región de Samara y un oleoducto en la región de Nizhegorodskaya que transporta petróleo desde Siberia Occidental hasta Tatarstán, dijo Andriy Kovalenko, jefe del Centro de Ucrania para Contrarrestar la Desinformación.

Indicó que una refinería de petróleo en la región de Samara y un oleoducto en la región de Nizhegorodskaya fueron impactados. El oleoducto transporta petróleo desde Siberia Occidental hasta Tatarstán. No ofreció más detalles sobre los ataques.

Además, unidades del Servicio de Seguridad de Ucrania atacaron la estación de bombeo de petróleo Gorky en la región rusa de Nizhny Novgorod, al este de Moscú, según un alto funcionario del organismo, conocido por la siglas SBU.

El funcionario explicó que el ataque nocturno con drones dañó tres tanques de petróleo y provocó un gran incendio. No estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

“Se interrumpe la operación de los principales oleoductos, disminuye la eficiencia del procesamiento en las refinerías y aumentan los costos de transporte", sostuvo el funcionario. "Como resultado, esto afecta directamente los ingresos del presupuesto ruso, que se utilizan para financiar la guerra contra Ucrania”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.