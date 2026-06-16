SpaceX compra Cursor por $60.000 millones para competir con Anthropic y OpenAI

SpaceX seguirá adelante con su adquisición de la startup de inteligencia artificial Cursor por 60.000 millones de dólares, mientras la empresa de exploración espacial y de IA de Elon Musk busca una ventaja competitiva frente a sus rivales Anthropic y OpenAI tras su debut en Wall Street la semana pasada.

SpaceX indicó en abril que tenía los derechos para comprar Cursor, o pagar 10.000 millones de dólares para “trabajar juntos” con la empresa.

SpaceX señaló en una presentación regulatoria que Cursor se convertirá en una filial de propiedad total cuando se cierre el acuerdo en el tercer trimestre.

Cursor, creado por la startup de San Francisco Anysphere, es un popular asistente de programación con IA. Lo que SpaceX ha descrito como la amplia “distribución a ingenieros de software expertos” de Cursor probablemente sea parte de lo que lo hizo atractivo para la empresa de Musk, al darle acceso a una nueva base de clientes.

Cuando anunció por primera vez la posible adquisición, Cursor afirmó que la alianza con la filial de SpaceX, xAI, le permitiría desarrollar futuros productos de IA utilizando Colossus, el enorme complejo de centros de datos de xAI, con sede en Memphis, Tennessee.

Cursor, que comenzó en 2022, ayudó a impulsar una tendencia llamada “vibe coding”, a medida que los asistentes de programación con IA se han vuelto cada vez más capaces de realizar el trabajo de programación informática.

Cursor compite con otras herramientas de programación como Claude Code de Anthropic y Codex de OpenAI, pero también ha dependido en gran medida de alianzas con esas empresas para los cimientos de su tecnología.

Fue el Composer de Cursor, combinado con Claude Sonnet de Anthropic, con lo que un destacado investigador de IA estaba experimentando para proyectos de fin de semana cuando acuñó la expresión “vibe coding” a principios de 2025.

SpaceX debutó en la bolsa el viernes. Sus acciones se han disparado e iban con alza de 9% antes de la apertura el martes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.