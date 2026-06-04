Solicitudes del seguro por desempleo en EEUU en máximos desde febrero

La cifra de estadounidenses que solicitaron el subsidio por desempleo alcanzó su nivel más alto en cuatro meses la semana pasada, pero los despidos siguen históricamente bajos pese a la persistente incertidumbre económica provocada por la guerra en Irán.

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos para la semana que terminó el 30 de mayo aumentaron en 13.000, hasta 225.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Es la cifra más alta desde principios de febrero, antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, pero sigue siendo un nivel históricamente bajo. Los analistas consultados por FactSet esperaban 211.000 nuevas solicitudes.

Las solicitudes se consideran un indicador indirecto de los despidos en Estados Unidos y se acercan a un termómetro casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

Pese a los despidos históricamente bajos, el mercado laboral parece estar atrapado en lo que los economistas llaman un estado de “pocas contrataciones, pocos despidos”. Eso ha mantenido baja la tasa de desempleo, en 4,3%, pero ha dejado a muchos batallando por encontrar un nuevo trabajo.

Aunque los empleadores generaron unos sorprendentes 115.000 nuevos puestos de trabajo en abril, la guerra en Irán ha inyectado un alto grado de incertidumbre sobre la economía y el mercado laboral en general en Estados Unidos.

El estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, sigue cerrado. Desde el inicio de la guerra a finales de febrero, los precios del petróleo se han disparado un 50% y el precio promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos es ahora de 4,24 dólares, frente a menos de 3 dólares a finales de febrero. Además de golpear el bolsillo de los consumidores, esos mayores costos pueden hacer que las empresas se muestren reacias a contratar.

Datos del gobierno mostraron que la inflación a nivel del consumidor subió 3,8% desde abril de 2025, el mayor salto en tres años. Los precios de los alimentos también han aumentado, pero, según analistas, quizá todavía no reflejen plenamente el alza de los costos energéticos debido a la guerra en Irán.

Otro informe reciente mostró que los precios mayoristas se dispararon 6% respecto de hace un año, el nivel más alto en más de tres años.

Esto ocurre en un momento en que la inflación en Estados Unidos ya está por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal. La Fed optó por mantener sin cambios su tasa de referencia en su última reunión, al citar la incertidumbre económica causada por la inestabilidad en Oriente Medio y una inflación que sigue elevada. La mayoría de los analistas no espera que la Fed recorte las tasas en el corto plazo.

Tasas de interés más bajas pueden impulsar la economía y la contratación, pero también tienden a avivar la inflación, lo que ha llevado a varios responsables de política monetaria de la Fed a decir que, de hecho, están dispuestos a considerar un aumento de tasas este año.

Además, el reciente auge de la inteligencia artificial y la inversión necesaria para desarrollarla podrían alterar o incluso reemplazar algunos empleos.

Entre las empresas que han recortado puestos de trabajo recientemente están Verizon, UPS, Amazon, Disney, Starbucks y Walmart.

Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo se han estabilizado en un rango mayormente entre 200.000 y 250.000 desde que la economía de Estados Unidos salió de la recesión por la pandemia. Sin embargo, la contratación empezó a desacelerarse hace unos dos años y se moderó aún más en 2025 debido a las erráticas implementaciones de aranceles del presidente Donald Trump, su depuración de la fuerza laboral federal y los efectos persistentes de las altas tasas de interés destinadas a controlar la inflación.

Los empleadores añadieron menos de 200.000 empleos el año pasado, en comparación con alrededor de 1,5 millones en 2024, según la firma de datos FactSet.

El gobierno publicará su informe de empleo de mayo el viernes.

El informe del Departamento de Trabajo del jueves mostró que el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de subsidio por desempleo, que suaviza parte de la volatilidad semanal, subió en 6.500, hasta 214.750.

El número total de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo para la semana anterior, que terminó el 23 de mayo, bajó en 8.000, hasta 1,78 millones, en línea con los pronósticos de los analistas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.