Solicitudes de beneficios por desempleo en EEUU caen a su nivel más bajo desde septiembre de 2022

Las solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo en más de tres años la semana pasada, lo que podría complicar la próxima decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.

El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo para la semana que terminó el 29 de noviembre cayó a 191.000 desde los 218.000 de la semana anterior, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Ese es el nivel más bajo desde el 24 de septiembre de 2022, cuando las solicitudes fueron de 189.000. Los analistas encuestados por el proveedor de datos FactSet habían pronosticado solicitudes iniciales de 221.000.

Las solicitudes de ayuda por desempleo se consideran un indicador de los despidos y son un reflejo casi en tiempo real de la salud del mercado laboral. Los despidos anunciados recientemente por grandes empresas como UPS, General Motors, Amazon y Verizon suelen tardar semanas o meses en implementarse por completo y pueden no reflejarse en los datos del jueves.

El promedio de cuatro semanas de solicitudes, que suaviza parte de la volatilidad semanal, cayó en 9.500 a 214.750.

El número total de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo para la semana anterior que terminó el 22 de noviembre disminuyó en 4.000 a 1,94 millones, informó el gobierno.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.