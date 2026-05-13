Ataques de drones israelíes en una autopista al sur de Beirut matan a 8 personas, incluidos 2 niños

Drones israelíes atacaron el miércoles tres vehículos en la autopista principal al sur de Beirut y mataron a ocho personas, incluidos una mujer y sus dos hijos, informó el Ministerio libanés de Salud.

El ejército israelí indicó que atacó infraestructura de Hezbollah en varias zonas del sur de Líbano, horas después de pedir a los residentes de seis aldeas del sur que evacuaran.

Líbano e Israel tienen previsto celebrar otra ronda de conversaciones directas en Washington el jueves, mientras el gobierno de Trump presiona para lograr un avance entre los dos vecinos, que llevan en estado de guerra desde que Israel fue creado en 1948.

El Ministerio de Salud confirmó en un comunicado los tres ataques, pero no detalló la cantidad de personas que iban en cada vehículo.

Dos de los ataques con drones del miércoles golpearon una autopista que conecta Beirut con la ciudad portuaria sureña de Sidón, mientras que un tercero, según la Agencia Nacional de Noticias estatal, atacó la localidad de Saadiyat, cerca de la concurrida autopista. Un cuarto ataque en la entrada norte de Sidón ocurrió a primera hora de la tarde y alcanzó un automóvil, según medios estatales.

Un fotógrafo de The Associated Press vio los cuerpos de tres personas muertas en dos de los ataques cerca de las localidades costeras de Barja y Jiyeh.

En el sur de Líbano se reportaron ataques aéreos israelíes en distintas localidades y aldeas, mientras Hezbollah afirmó haber lanzado más ataques contra Israel. Ambas partes siguen intercambiando fuego pese a un alto el fuego mediado por Estados Unidos que entró en vigor el 17 de abril.

La guerra más reciente entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo miliciano libanés disparó cohetes contra el norte de Israel, dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán.

El ministro de Salud de Líbano, Rakan Nassereddine, dijo a los periodistas el martes que, desde que entró en vigor el alto el fuego, 380 personas han muerto y 1.122 han resultado heridas. Con ello, el saldo desde que comenzó la guerra asciende a 2.882 muertos y 8.786 heridos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.