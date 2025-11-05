Shein abre tienda en París entre críticas y una pesquisa sobre muñecas sexuales infantiles

El gigante de la moda rápida Shein enfrentaba una nueva oleada de controversia al abrir su primera tienda permanente en París el miércoles, dentro de uno de los grandes almacenes más emblemáticos de la ciudad.

La apertura de Shein, una firma que ha sido criticada durante mucho tiempo por su pobre historial ecológico y prácticas laborales, en el corazón de la capital de la moda de Francia ha desencadenado una reacción de grupos ambientalistas, el Ayuntamiento de París y la industria de prêt-à-porter de Francia. El minorista también está en medio de un escándalo después de que las autoridades francesas encontraran la semana pasada muñecas sexuales con características infantiles ofrecidas en el sitio web del minorista.

El caso se ha enviado a la fiscalía, y el gobierno ha advertido que la plataforma global de comercio electrónico podría ser excluida del mercado francés si ese contenido reaparece.

En respuesta, Shein dijo que ha prohibido todos los productos de muñecas sexuales y ha eliminado temporalmente su categoría de productos para adultos para revisarla. La compañía también ha abierto una investigación para determinar cómo los listados eludieron sus medidas de control.

Varias docenas de manifestantes acamparon ante los grandes almacenes BHV el miércoles por la mañana, mientras algunos compradores hacían fila antes de la apertura. Una petición en línea que se opone a la apertura en París ha superado las 120.000 firmas, y grupos de protección infantil y ambientalistas han condenado a Shein.

"Es un día negro para nuestra industria", afirmó Thibaut Ledunois, director de emprendimiento e innovación de la federación francesa de prêt-à-porter femenino, a The Associated Press. "Shein está creando una hermosa vitrina en nuestro país, justificando todo lo malo, triste y horrible que crea en todo el mundo".

La Société des Grands Magasins (SGM), propietaria de los grandes almacenes BHV Marais en el centro de París, calificó la venta de las muñecas sexuales como inaceptable, pero elogió a Shein por su rápida respuesta para desactivar la controversia.

El BHV ha pasado por dificultades financieras en los últimos años y la SGM cree que la llegada de Shein ayudará a revitalizar el negocio, incluso cuando algunas marcas han optado por abandonar la tienda en protesta.

"Estamos orgullosos de tener un socio que se ha pronunciado firmemente", dijo Karl-Stéphane Cottendin, director de operaciones de SGM. "Estamos muy contentos de abrir la boutique".

Fundada en China en 2012 y ahora con sede en Singapur, Shein ha crecido rápidamente hasta convertirse en un gigante global de la moda rápida. El minorista vende principalmente ropa y productos fabricados en China a precios de ganga, y ha recibido acusaciones de que sus cadenas de suministro pueden estar contaminadas por trabajo forzado, incluso desde la provincia de Xinjiang en el lejano oeste de China, donde grupos de derechos humanos dicen que Beijing cometió graves abusos contra miembros del grupo étnico uigur y otras minorías musulmanas.

Cottendin desestimó esas preocupaciones y elogió a Shein por hacer un "trabajo tremendo" para mejorar sus prácticas.

"Hoy, es una marca que produce bajo condiciones mucho más legítimas", dijo. "Nos aseguramos de que toda la cadena de producción, desde la fabricación hasta la entrega, cumpla estrictamente con las regulaciones y normas francesas y europeas".

La moda rápida, caracterizada por un constante cambio de colecciones y precios muy bajos, ha inundado los mercados europeos con artículos de baja calidad, impulsando costos ambientales, sociales y económicos. Naciones Unidas ha advertido que la industria textil por sí sola es responsable de casi el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y contribuye al agotamiento del agua.

Ahora Francia está tomando medidas para frenar la creciente influencia de empresas con sede en países del sudeste asiático como Shein, Temu o AliExpress. Un proyecto de ley apunta a la moda rápida con medidas como campañas de concienciación del consumidor, prohibiciones de publicidad, impuestos sobre pequeños paquetes importados y reglas más estrictas de gestión de residuos. El Senado adoptó la propuesta a principios de este año, y el gobierno ha notificado a la Comisión Europea antes de una reunión del comité conjunto para finalizar el texto.

