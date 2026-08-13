Retiran juguetes magnéticos 'Goody King' en EEUU por riesgo de ingestión

Unos 213.500 juguetes magnéticos de construcción “Goody King” han sido retirados del mercado en Estados Unidos, debido a un peligro de ingestión que ha provocado que al menos dos niños fueran sometidos a cirugías.

Según un aviso publicado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, los cubos de construcción de estos juguetes pueden romperse o abrirse, lo que permite que los imanes del interior se suelten. Eso supone un grave riesgo de ingestión para los niños.

La comisión advierte que, cuando se ingieren imanes de alta potencia, pueden atraerse entre sí u otros metales y quedar atrapados en el sistema digestivo, lo que potencialmente puede provocar “perforaciones, torsión y/o bloqueo de los intestinos, septicemia y muerte”.

Hasta la fecha, el vendedor de Goody King, Yi Suen Commerce, tiene conocimiento de dos niños que ingirieron imanes de estos juguetes y necesitaron cirugía para extraerlos. La empresa, con sede en Hong Kong, también está al tanto de al menos 27 reportes de cubos que se rompieron o se abrieron.

Los consumidores que tengan estos juguetes magnéticos deben dejar de usarlos de inmediato y a comunicarse con Yi Suen Commerce para obtener un reembolso total. Los números de modelo afectados y más información pueden consultarse tanto en el aviso de la CPSC como en el sitio web de retiros de Goody King.

En una sección de preguntas frecuentes en línea, Goody King indicó que enviará etiquetas de envío prepagadas a los clientes que se registren para el retiro, y que los reembolsos se emitirán después de que la empresa reciba físicamente los productos devueltos. No se requieren recibos.

La comisión señaló que los juguetes retirados se vendieron en línea a través de Amazon entre enero de 2024 y julio de 2026, bajo una variedad de temáticas para construir diseños en 3D como bosques, dinosaurios y unicornios. Los productos se ofrecían en juegos de 45, 56, 100, 120, 150 y 300 piezas. Sus precios oscilaban entre 17 y 50 dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.