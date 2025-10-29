Reserva Federal podría reducir tasas de interés pese a incertidumbre económica

La Reserva Federal está prevista a reducir su tasa de interés a corto plazo el miércoles por segunda vez este año, a pesar de una visión cada vez más incierta de la economía.

El cierre del gobierno ha interrumpido el flujo de datos del que depende la Fed para seguir el empleo, la inflación y la economía en general. El informe de empleo de septiembre, programado para ser publicado hace tres semanas, sigue pospuesto. Las cifras de contratación de este mes, que se publicarán el 7 de noviembre, probablemente se retrasarán y pueden ser menos completas cuando finalmente se publiquen. Y la Casa Blanca dijo la semana pasada que el informe de inflación de octubre probablemente no será emitido.

La falta de datos aumenta los riesgos para la Fed porque se espera ampliamente que siga recortando tasas en un esfuerzo por apuntalar el crecimiento y la contratación. Los funcionarios de la Fed señalaron en su última reunión en septiembre que probablemente reducirán las tasas en octubre y diciembre, y los mercados financieros ahora consideran casi seguro un recorte en diciembre.

Sin embargo, si aumenta el empleo pronto, la Fed puede no detectar el cambio. Y si la contratación se recupera después de débiles ganancias de empleo durante el verano, es posible que no se justifiquen más recortes de tasas.

El martes, el procesador de nóminas ADP publicó una nueva medida semanal de contratación por parte de empresas, utilizando datos de nóminas de millones de clientes. Muestra que a finales de septiembre y principios de este mes, las empresas añadieron empleos nuevamente, después de reducirlos en julio y agosto.

Aun así, una razón clave por la que se esperan los recortes de tasas es que la mayoría de los funcionarios de la Fed ven su tasa clave, que ahora es de aproximadamente 4,1%, como lo suficientemente alta como para frenar el crecimiento de la economía. Bajo esta perspectiva, la Fed puede recortar varias veces más antes de alcanzar un nivel que podría proporcionar un estímulo innecesario a la economía.

Antes de que el cierre del gobierno interrumpiera el flujo de datos el 1 de octubre, las ganancias mensuales de empleo se habían debilitado a un promedio de solo 29.000 al mes durante los tres meses anteriores, según datos del Departamento de Trabajo. La tasa de desempleo subió a un todavía bajo 4,3% en agosto desde el 4,2% en julio.

Mientras tanto, el informe de inflación de la semana pasada —publicado más de una semana tarde debido al cierre— mostró que la inflación sigue elevada pero no está acelerándose y puede que no necesite tasas de interés más altas para controlarla.

El primer informe del gobierno sobre el crecimiento de la economía en el trimestre de julio a septiembre se iba a publicar el jueves, pero está retrasada al igual que el informe del viernes sobre el gasto del consumidor que también incluye la medida de inflación preferida por la Fed.

Los funcionarios de la Fed dicen que están monitoreando una variedad de otros datos, incluidos algunos emitidos por el sector privado, y no se sienten limitados por la falta de informes gubernamentales.

También el miércoles, el banco central puede anunciar que ya no reducirá el tamaño de sus enormes tenencias de valores, que acumuló durante y después de la pandemia y después de la Gran Recesión de 2008-2009. El cambio podría, con el tiempo, reducir ligeramente las tasas de interés a largo plazo en cosas como hipotecas, pero no es probable que tenga un gran impacto en los costos de endeudamiento de los consumidores.

La Fed compró casi 5 billones de dólares en valores del Tesoro y bonos respaldados por hipotecas de 2020 a 2022 para estabilizar los mercados financieros durante la pandemia y mantener bajas las tasas de interés a largo plazo. La compra de bonos elevó sus tenencias de valores a 9 billones de dólares.

Cuando el banco central compra una nota del Tesoro, por ejemplo, la paga con dinero recién creado que se deposita en cuentas de reserva que los bancos mantienen en la Fed.

Sin embargo, en los últimos tres años, la Fed ha reducido sus tenencias a aproximadamente 6,6 billones de dólares. Para reducir sus tenencias, la Fed deja que los valores maduren sin reemplazarlos, reduciendo las reservas bancarias. El riesgo es que si reduce sus tenencias demasiado, las tasas de interés a corto plazo podrían dispararse a medida que los bancos pidan dinero prestado para reponer sus reservas.

En 2019, la Fed estaba reduciendo su balance y causó un aumento inesperado y agudo en las tasas a corto plazo que trastocó los mercados financieros, un resultado que quieren evitar esta vez.

Actualmente, la Fed está reduciendo sus tenencias de valores respaldados por hipotecas hasta en 35.000 millones de dólares al mes y de valores del Tesoro en solo 5.000 millones de dólares al mes. Powell dijo hace dos semanas que la Fed consideraría poner fin a la reducción "en los próximos meses", pero los analistas ahora esperan que suceda antes debido a señales recientes de que los bancos están quedándose sin reservas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.