Amazon está recortando 14.000 puestos de trabajo en la empresa, ya que el segundo mayor minorista del país está haciendo una gran “apuesta” por la inteligencia artificial para sustituir a los trabajadores humanos.

Los recortes de trabajadores, anunciados el martes, son la primera oleada que podría afectar hasta a 30.000 puestos de trabajo corporativos, los mayores despidos en la historia de la empresa de Jeff Bezos, según Reuters y el Wall Street Journal (WSJ).

En una carta al personal, la vicepresidenta senior de Personas y Tecnología, Beth Galetti, explicó la decisión de la empresa y calificó la IA como “la tecnología más transformadora desde la creación de Internet”. Afirmó que se seguiría haciendo hincapié en que las personas se responsabilizaran más del trabajo, con menos niveles jerárquicos.

“Las reducciones que compartimos hoy son una continuación de este trabajo para ser aún más fuertes y reducir todavía más la burocracia, eliminando capas y desplazando recursos para garantizar que estamos invirtiendo en nuestras mayores apuestas y en lo que más importa a las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes”, dijo Galetti en la carta.

Los informes de Reuters y el WSJ sugieren que se verán afectadas las divisiones mundiales, incluyendo recursos humanos, operaciones, dispositivos y servicios, y Amazon Web Services.

A finales de julio, Amazon anunció que sus ingresos operativos habían pasado de 14.700 millones de dólares hace un año a 19.200 millones, a lo que Galetti aludía en la carta.

“Algunos se preguntarán por qué reducimos funciones cuando la empresa va bien. En todas nuestras empresas, ofrecemos cada día excelentes experiencias al cliente, innovamos a un ritmo vertiginoso y producimos sólidos resultados empresariales. Lo que tenemos que recordar es que el mundo está cambiando rápidamente”, dijo Galetti.

La analista de inteligencia Amanda Goodall criticó el tono de la carta de Galetti, titulada “Mantenernos ágiles y seguir reforzando nuestras organizaciones”.

“¿No te encantan esas palabras de moda que inventan para que no te parezca tan mal?”, expresó Goodall en una publicación en X.

Los recortes afectarán a casi una décima parte de los aproximadamente 350.000 empleados de la empresa. Amazon emplea a más de 1,5 millones de personas en total, la mayoría de ellas en almacenes de todo el mundo.

El director ejecutivo, Andy Jassy, ya había advertido al personal que algunas funciones dentro de la empresa podrían ser sustituidas por la IA.

“A medida que vayamos desplegando más IA generativa y agentes, cambiará nuestra forma de trabajar”, declaró Jassy en junio. “Necesitaremos menos gente haciendo algunos de los trabajos que se hacen hoy, y más gente haciendo otro tipo de trabajos”.

Amazon viene recortando puestos en toda la empresa en los últimos años; esta situación afectó a divisiones como dispositivos, comunicaciones y pódcast.

Según un informe de agosto, la inteligencia artificial ya está sustituyendo miles de puestos de trabajo al mes, mientras el mercado laboral estadounidense se debate en medio de la incertidumbre del comercio mundial.

Artículo elaborado con informes adicionales de agencias

Traducción de Olivia Gorsin