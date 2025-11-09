Los recortes de vuelos por cierre del gobierno agravan una cadena de suministro ya presionada

El anuncio de la Administración Federal de Aviación sobre una reducción del 10% en la capacidad de vuelos en 40 aeropuertos principales de Estados Unidos podría poner presión sobre el transporte aéreo de carga a medida que se acerca la temporada alta festiva.

Varios aeropuertos con importantes centros de distribución de paquetes están en la lista de aeropuertos que reducirán su capacidad: FedEx tiene centros en los aeropuertos de Indianápolis y Memphis, Tennessee. El mayor centro de UPS, Worldport, se encuentra en Louisville, Kentucky, donde se produjo un mortal accidente de un avión de carga esta semana.

UPS y FedEx dijeron el viernes por la noche que dejarán en tierra sus flotas de aviones McDonnell Douglas MD-11 "por precaución" tras el accidente mortal en el centro global de aviación de UPS en Kentucky.

El accidente el martes en UPS Worldport en Louisville mató a 14 personas, incluidos los tres pilotos del MD-11 que se dirigía a Honolulu.

Los aviones MD-11 constituyen aproximadamente el 9% de la flota de UPS y el 4% de la flota de FedEx, dijeron las empresas.

Las empresas de logística dicen que por ahora, los consumidores no deberían esperar retrasos en sus paquetes debido a la reducción de vuelos. Pero esto pone presión sobre la cadena de suministro antes de la crucial temporada de compras navideñas.

Patrick Penfield, profesor de gestión de la cadena de suministro en la Universidad de Syracuse, calificó la reducción del 10% en la capacidad de vuelos y la inmovilización de los aviones MD-11 como un "golpe doble" para los transportistas de carga y los compradores.

"Este es un momento muy estresante para ambas empresas, y tienes este aumento en la demanda y luego pierdes parte de tu capacidad", comentó Penfield. "Así que ya están teniendo problemas como es habitual durante la temporada navideña, y van a tener que esforzarse aún más".

Penfield cree que podrían pasar semanas hasta que UPS y FedEx vuelvan a poner en servicio sus flotas de MD-11 después de una revisión exhaustiva. Estimó que durante el período de mediados de diciembre, cuando los envíos alcanzan su punto máximo, los compradores podrían ver retrasos en las entregas de uno o dos días. Recomienda encargar los regalos navideños con anticipación.

En cuanto a la reducción del 10% en la capacidad de vuelos, la mayor parte del transporte aéreo de carga es internacional. La reducción de vuelos hasta ahora sólo afecta a rutas aéreas nacionales, no en vuelos globales. Las aerolíneas transportan alrededor del 35% del comercio global por valor, pero solo alrededor del 1% del comercio mundial por volumen, según el grupo comercial Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

La orden de la FAA no abordó específicamente los vuelos de carga, pero indicó a las aerolíneas en 40 aeropuertos que reduzcan sus operaciones diarias programadas nacionales entre las seis de la mañana y las 110 de la noche en cada aeropuerto en un 10%. La mercancía aérea se transporta no solo en aviones de carga, sino también en las bodegas de los aviones de pasajeros.

Las empresas de envío dijeron que están ajustando sus planes debido a los recortes.

Tanto FedEx como UPS dijeron que muchos de sus vuelos se realizan por la noche, fuera de la ventana restringida. Ambos también dijeron que tenían planes de contingencia para proteger los envíos de artículos críticos como productos farmacéuticos, dispositivos médicos y bienes esenciales para la fabricación.

FedEx dice que "ha realizado las modificaciones operativas necesarias para cumplir con los requisitos para que los envíos continúen moviéndose de manera segura y rápida a través de nuestra red", siguiendo la orden de la FAA.

UPS dijo que ha construido una red "para ser segura y resiliente y estamos seguros de que podemos seguir brindando el servicio confiable en el que nuestros clientes confían".

Por separado, UPS señaló que hay planes de contingencia en marcha para garantizar un servicio confiable después de la inmovilización de los MD-11.

Western Global Airlines es la única otra aerolínea de carga de Estados Unidos que emplea MD-11, según la firma de análisis de aviación Cirium. La aerolínea tiene 16 MD-11 en su flota, pero 12 de ellos ya han sido puestos en almacenamiento. La compañía no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios fuera del horario laboral el sábado.

Mientras tanto, Mike Short, presidente de Global Forwarding en la compañía de transporte de mercancías global C.H. Robinson, dijo que estaba trabajando con clientes en planes de contingencia para las reducciones de vuelos si fuera necesario.

"Aunque la reducción del 10% de la FAA en los vuelos dentro de Estados Unidos creará algunos efectos en el transporte, se espera que el impacto en la carga aérea en general sea limitado", señaló. "Debido a que la mayor parte de la carga aérea nacional de Estados Unidos se mueve en las bodegas de los aviones de pasajeros en lugar de en aviones de carga, las reducciones en las rutas comerciales ajustarán la capacidad aérea en esos mercados. Por lo tanto, el mercado aéreo nacional podría ver restricciones temporales y tiempos de tránsito más largos".

Dijo que los camiones y las redes terrestres aceleradas pueden absorber parte del volumen desplazado, pero "no sin desafíos, dado que los aumentos a corto plazo impulsan la volatilidad de las tarifas spot y el reposicionamiento de equipos".

Productos más pequeños y de alto valor como celulares, chips, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos son más propensos a ser transportados por aire utilizando tanto aviones de carga como de pasajeros.

Los paquetes y cartas nacionales de entrega nocturna también se transportan por carga aérea, pero los camiones pueden asumir parte de la carga si es necesario, por lo que es menos probable que haya retrasos en esos, dijo Ed Anderson, profesor de gestión de la cadena de suministro y operaciones en la Escuela de Negocios McCombs de la Universidad de Texas.

Brandon Fried, director ejecutivo de la Asociación de Transportistas Aéreos, que representa a cientos de empresas de carga aérea, dijo que las reducciones de vuelos empeorarán la interrupción que ya se siente en todo el sector de la aviación a medida que el cierre del gobierno federal se prolonga.

"La carga aérea depende de que cada parte del ecosistema de la aviación funcione en sincronía", afirmó. "Cuando se reduce la capacidad y los empleados federales están al límite, la cadena de suministro se ralentiza, y cuanto más dure este cierre, peor será".

Eytan Buchman, director de marketing de la plataforma de reservas de carga Freightos, dijo que reducir los vuelos pondrá presión sobre el ecosistema de movimiento de carga nacional.

"Las válvulas de seguridad típicas se ajustarán y eso puede alargar los tiempos de entrega y aumentar los precios spot", comentó. Pero la cadena de suministro se ha vuelto más ágil en los últimos años, por lo que eso podría ayudar, agregó.

"La ventaja es que las aerolíneas se han vuelto muy buenas en consolidar cargas y ajustar flotas después de cinco años de cambios dramáticos en la cadena de suministro, por lo que esto no se traducirá en una simple pérdida de capacidad uno a uno en todas partes", dijo. "Esperaría que los transportistas prioricen las rutas de alto rendimiento, se desvíen a través de centros secundarios y cambien algunas etapas nacionales a otros medios cuando tenga sentido. A corto plazo, el espacio puede sentirse un poco más ajustado y los horarios menos predecibles en algunas conexiones".

La periodista de Associated Press Anne D'Innocenzio contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.