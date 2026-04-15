Propietaria de Snapchat recorta 16% de su plantilla global en nueva ronda de despidos

La propietaria de la plataforma de redes sociales Snapchat anunció el miércoles que cesará alrededor del 16% de su plantilla global, lo que supone eliminar cerca de 1.000 puestos de trabajo, en su última ronda de despidos.

Snap Inc. indicó en una presentación regulatoria que los recortes le supondrán entre 95 y 130 millones de dólares en indemnizaciones por despido y costos relacionados.

“La reducción de personal está diseñada para agilizar aún más nuestras operaciones y reasignar recursos hacia nuestras iniciativas de mayor prioridad, aprovechando mayores eficiencias operativas para acelerar nuestro camino hacia la rentabilidad del ingreso neto”, explicó la compañía en su presentación.

Snap tenía 5.261 empleados a tiempo completo a 31 de diciembre de 2025, según su último informe anual.

Su director general, Evan Spiegel, indicó en una carta al personal que otras 300 vacantes no se cubrirán.

No es la primera vez que la empresa, con sede en Santa Monica, California, elimina empleos. En 2024, recortó el 10% de su fuerza laboral, o alrededor de 530 trabajadores.

Snap redujo el 3% de su personal a finales de 2023, y en 2022 recortó su plantilla en un 20%.

Snapchat, que es popular entre los jóvenes y conocida por sus fotos y videos que desaparecen, tiene un promedio de 474 millones de usuarios diarios, de acuerdo con el informe anual.

En su último reporte de resultados, Snap señaló que sus pérdidas netas en 2025 se redujeron a 460 millones de dólares, mientras sus ingresos aumentaron a 5.900 millones de dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.