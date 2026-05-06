Disney compensa menos visitantes extranjeros con streaming y fuerte gasto en parques temáticos

Disney superó la mayoría de las expectativas en el segundo trimestre gracias a la fortaleza de su servicio de streaming y al fuerte gasto en los parques temáticos de Estados Unidos, que compensó la debilidad del turismo internacional.

The Walt Disney Co. advirtió a principios de este año que su división de parques temáticos probablemente registraría un crecimiento modesto, en parte debido a la disminución del turismo procedente del extranjero.

El turismo internacional en Estados Unidos ha disminuido por varias razones tras el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, entre ellas los aranceles, una ofensiva contra los inmigrantes y repetidas pullas a naciones aliadas.

En la división Experiences, que incluye los seis parques temáticos globales de Disney, su línea de cruceros, la concesión de licencias de mercancía y de videojuegos, el ingreso operativo aumentó 5% hasta 2.620 millones de dólares y los ingresos alcanzaron 9.490 millones de dólares en el trimestre. El ingreso operativo subió 5% en los parques nacionales, mientras que el ingreso operativo avanzó 1% en los parques internacionales y Experiences.

Sin embargo, la asistencia total a los parques de Estados Unidos cayó 1% frente al mismo periodo del año pasado debido a la disminución del turismo internacional.

Disney informó el miércoles que los parques y complejos turísticos nacionales están funcionando bien, pero que la empresa es consciente de que los clientes enfrentan una inflación más alta y precios de la energía en fuerte alza. Disney espera que la asistencia interanual a sus parques de Estados Unidos mejore en el trimestre en curso.

Las acciones subían 8% el miércoles.

El director financiero, Hugh Johnston, señaló durante la conferencia telefónica de Disney que, hasta ahora, la empresa no está viendo ningún cambio en el comportamiento de los consumidores por el aumento de los precios de la gasolina, pero que el negocio sigue atento a las condiciones económicas y puede hacer ajustes si es necesario.

En el periodo que terminó el 28 de marzo, Disney ganó 2.250 millones de dólares, o 1,27 dólares por acción. Un año antes ganó 3.280 millones de dólares, o 1,81 dólares por acción.

Al excluir ganancias y pérdidas extraordinarias, las utilidades fueron de 1,57 dólares por acción, superando con holgura los 1,49 dólares que esperaba Wall Street, según analistas encuestados por Zacks Investment Research.

La empresa, con sede en Burbank, California, reportó ingresos por 25.170 millones de dólares, ligeramente por encima de las expectativas.

Los ingresos de Disney Entertainment, que incluye los estudios cinematográficos de la compañía y su servicio de streaming, aumentaron 10%, mientras que los ingresos de la división Experiences subieron 7%.

Disney se prepara para el estreno de varias películas, entre ellas “The Mandalorian & Grogu”, “Toy Story 5” y la versión de acción real de “Moana”.

El director general, Josh D’Amaro, y Johnston afirmaron en un comunicado conjunto: “Las películas de franquicia como estas fortalecen nuestro activo más estratégico —nuestra propiedad intelectual— y ayudan a impulsar durante años y generaciones nuestros negocios de streaming, productos de consumo, experiencias y videojuegos”.

D’Amaro sucedió a Bob Iger como CEO de Disney en marzo, convirtiéndose en el noveno director general de la empresa, con más de 100 años de historia, después de supervisar sus parques temáticos, cruceros y complejos turísticos desde 2020.

A poco más de un mes en el cargo, enfrentaba un desafío que había puesto a prueba los últimos años de Iger en Disney: los choques con Trump.

La semana pasada, Donald y Melania Trump pidieron que ABC despidiera a Jimmy Kimmel después de que él describiera a la primera dama como alguien con “el resplandor de una viuda en espera”. Disney es propietaria de ABC.

Kimmel hizo el comentario antes de que un hombre armado irrumpiera en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y Trump fuera sacado rápidamente del salón por el Servicio Secreto.

El año pasado, ABC suspendió a Kimmel por un comentario sobre el asesinado líder conservador Charlie Kirk, una decisión alentada por el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Brendan Carr, designado por Trump. Posteriormente, ABC reincorporó a Kimmel.

Disney aún prevé un crecimiento de dos dígitos en las ganancias por acción para el año fiscal 2027, excluyendo el impacto de una semana adicional en el periodo.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.