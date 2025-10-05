Trump celebrará el 250 aniversario de la Marina en medio del cierre del gobierno

El presidente Donald Trump ha decidido no permitir que el cierre del gobierno interfiera con una parada en Norfolk, Virginia, el domingo para saludar a la Marina mientras celebra su 250 aniversario.

Trump publicó el viernes por la noche en su sitio de redes sociales, Truth Social: "¡Creo que 'EL ESPECTÁCULO DEBE CONTINUAR!'". Y escribió antes de salir de la Casa Blanca hacia la Estación Naval de Norfolk: "Este será un espectáculo de aptitud y fuerza naval".

Republicanos y demócratas se culpan mutuamente por el cierre del gobierno. El personal militar está trabajando sin paga, miles de empleados federales están suspendidos y proyectos de infraestructura y energía en áreas dirigidas por demócratas, como Nueva York y Chicago, se han puesto en espera.

Existe la posibilidad de que un evento diseñado para honrar a la Marina pueda verse arrastrado a la amarga política.

Trump acusó a los demócratas en su publicación de permitir el cierre e intentar "destruir esta maravillosa celebración del cumpleaños de la Marina de Estados Unidos".

Los demócratas del Senado rechazaron los esfuerzos para preservar una continuación de las operaciones gubernamentales cuando el nuevo año fiscal comenzó el miércoles. Citaron la interrupción en los subsidios que podría causar que los costos del seguro de salud aumenten rápidamente para las personas que obtienen cobertura a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible de 2010. Los legisladores demócratas también han buscado revertir los recortes a Medicaid que Trump firmó como ley.

Además de eso, ambas partes citan un sentido mutuo de desconfianza.

Los demócratas se oponen a las gestiones de Trump por impedir que el gobierno gaste dinero ya aprobado por el Congreso, diciendo que socava el proceso presupuestario, entre otras preocupaciones. Mientras tanto, Trump ha explorado despedir a empleados federales de lo que llama "las agencias demócratas".

La primera dama Melania Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de la Marina John Phelan están previstos a unirse a Trump en el evento.

Trump se dirigió el martes a una reunión de líderes militares, en que propuso usar ciudades como campos de entrenamiento para las fuerzas armadas y habló de la necesidad de poder militar para combatir lo que llamó la "invasión desde dentro". Hegseth declaró el fin de la cultura "woke" y anunció nuevas directrices para las tropas que incluyen estándares "neutros en cuanto al género" o "nivel masculino" para la aptitud física.

La administración busca remodelar la cultura del Pentágono y usar recursos militares para las prioridades del presidente, incluyendo sofocar disturbios domésticos y el crimen violento.

Trump también ha involucrado a los militares en un conflicto armado con los carteles de la droga, lo que ha llevado a cuatro ataques a barcos en el Caribe que Washington dice estaban involucrados en el tráfico.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.