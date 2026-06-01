EEUU bombardea recintos militares iraníes y Kuwait recibe ataques con drones y misiles

Estados Unidos bombardeó instalaciones de radar y control de drones en Irán después de que Teherán derribara este fin de semana un dron estadounidense, informó el lunes el ejército estadounidense. Irán reconoció haber lanzado un ataque de represalia, mientras que Kuwait indicó que estaba interceptando fuego entrante.

El alto el fuego teórico entre Irán y Estados Unidos ha sido puesto a prueba repetidamente con estos intercambios de fuego, incluso mientras funcionarios de ambos países intentan negociar el fin de la guerra. No está claro cómo de cerca están de un acuerdo, y siempre existe el riesgo de que un ataque pueda descarrilar esas conversaciones.

Mientras tanto, Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, lo que ha interrumpido los suministros energéticos mundiales y ha hecho subir el precio del combustible en todo el mundo, con consecuencias de gran alcance.

Los combates también se han intensificado entre Israel y el grupo político y militar libanés Hezbollah, a pesar de su alto el fuego oficioso. Israel ha extendido su ocupación adentrándose en Líbano, y Hezbollah — que se unió a la guerra en apoyo de su principal patrocinador, Irán — continúa lanzando drones hacia Israel.

Ataques del ejército estadounidense en Irán

El Comando Central del ejército estadounidense señaló que llevó a cabo los ataques en Irán el sábado y el domingo en torno a la ciudad de Geruk y en la isla de Qeshm.

“Los ataques, medidos y deliberados, ocurrieron (...) en respuesta a acciones iraníes agresivas que incluyeron el derribo de un dron estadounidense MQ-1 que operaba sobre aguas internacionales”, indicó el Comando Central.

“Aviones de combate estadounidenses respondieron con rapidez eliminando defensas antiaéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccional que representaban amenazas claras para los buques que transitaban por aguas regionales”.

Kuwait reporta fuego entrante

Kuwait, por su parte, informó que sus defensas antiaéreas abrieron fuego a primera hora de la mañana del lunes para interceptar fuego entrante de drones y misiles.

En torno a la misma hora, la Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar de Irán, afirmó que respondió a un ataque estadounidense sin precisar dónde, probablemente en referencia al ataque contra Kuwait. En un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias IRNA, la Guardia dijo que fuerzas estadounidenses habían atacado una torre de telecomunicaciones.

Kuwait alberga al Mando Central del Ejército de Estados Unidos, el comando de vanguardia de la región de Oriente Medio para el Ejército. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ya no opera el MQ-1 Predator, aunque el Ejército de Estados Unidos todavía lo utiliza.

La televisión estatal iraní compartió más tarde imágenes del lanzamiento de un misil balístico, incluido un primer plano que mostraba un adhesivo en el proyectil que representaba al presidente estadounidense Donald Trump magullado superpuesto sobre un estrecho de Ormuz “cerrado” con el texto: “Hasta que el último soldado estadounidense abandone la región”.

Los ataques remecen las conversaciones sobre el alto el fuego

Los ataques suponen la última escalada entre Estados Unidos e Irán. Durante el fin de semana, Estados Unidos disparó un misil contra la sala de máquinas de un buque de carga con bandera de Gambia que intentaba romper su bloqueo de los puertos iraníes.

Un goteo de barcos ha logrado salir del estrecho, por el que antes pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados, pero la presión continúa sobre los suministros energéticos mundiales, así como sobre los fertilizantes químicos, lo que ha generado temores de escasez de alimentos. La región del golfo Pérsico produce el 30% de los fertilizantes químicos comercializados a nivel mundial.

Trump se reunió con asesores el viernes, pero aún no ha decidido si avanzar con un acuerdo para ampliar el alto el fuego y reabrir el estrecho. Irán ha dicho que el acuerdo no había sido finalizado.

Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con ataques contra Irán el 28 de febrero. Trump ha ofrecido objetivos cambiantes para el conflicto, aunque impedir que Irán construya un arma nuclear es uno de ellos. Irán ha insistido en que su programa nuclear es pacífico, aunque tiene suficiente uranio altamente enriquecido para construir varias armas nucleares, si decidiera hacerlo.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sugirió la semana pasada que los negociadores intentan acordar términos generales sobre el programa nuclear de Irán, y que los detalles se concretarán en las conversaciones posteriores.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, volvió a acusar el lunes a Estados Unidos de cambiar “constantemente” sus posiciones.

“Desde el principio, sabíamos — y seguimos sabiendo — que estamos negociando en un ambiente de desconfianza”, dijo Baghaei a los periodistas.

Trump expresó optimismo sobre las conversaciones en una publicación en su plataforma Truth Social a primera hora del lunes en Washington.

“Irán realmente quiere llegar a un acuerdo, y será uno bueno para Estados Unidos y para quienes están con nosotros”, escribió. “Simplemente siéntense y relájense, todo saldrá bien al final — ¡Siempre ocurre!”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.