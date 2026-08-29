Nuevos aranceles de Trump a Canadá plantean dudas legales

Al avivar una guerra comercial con Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió a una ley de hace 96 años tan poco conocida que muchos abogados especializados en comercio ni siquiera sabían que seguía vigente.

Trump invocó hace una semana la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 para imponer un gravamen del 50% a importaciones canadienses por valor de 20.000 millones de dólares. La medida provocó represalias dólar por dólar desde Ottawa y tensó unas relaciones ya tirantes entre ambos vecinos y aliados de larga data.

La autoridad arancelaria presidencial de la Sección 338 nunca se ha utilizado, y mucho menos se ha puesto a prueba en los tribunales. “Esta ley es, literalmente, un lienzo en blanco porque nunca se ha litigado”, afirmó Ryan Majerus, socio de King & Spalding y exfuncionario de comercio de Estados Unidos.

Por eso, no está claro si los aranceles más recientes de Trump a Canadá podrían sobrevivir a una impugnación legal, y algunos abogados sostienen que la ley de la era de la Depresión ha sido superada por normas comerciales más recientes.

Trump resucita la Sección 338

Este verano, para sancionar a Canadá por supuestamente discriminar las exportaciones estadounidenses de productos lácteos, automóviles y bebidas alcohólicas, el gobierno de Trump se remontó a la Gran Depresión.

La legislación arancelaria de 1930 se conoce como la Ley Smoot-Hawley, por sus proponentes en el Congreso. Con las economías de Estados Unidos y del mundo en colapso, el Congreso elevó los aranceles sobre cientos de importaciones en un intento de proteger a los agricultores y fabricantes estadounidenses.

Los aranceles son famosos entre economistas e historiadores por paralizar el comercio mundial y empeorar la Gran Depresión. (Trump, que se autodenomina con orgullo “Tariff Man” (el “hombre de los aranceles”), tiene una visión distinta y argumenta que los gravámenes Smoot-Hawley simplemente llegaron demasiado tarde para rescatar la economía estadounidense).

Además de elevar los aranceles en sí, los legisladores en 1930 dieron al presidente un nuevo poder para imponerlos por su cuenta: la Sección 338 autoriza aranceles presidenciales de hasta el 50% sobre importaciones procedentes de países que hayan discriminado a empresas de Estados Unidos.

Antes de Trump, ningún presidente había utilizado realmente esa ley.

“Hasta el segundo mandato de Trump, pocos abogados especializados en comercio sabían que la Sección 338 seguía vigente o entendían qué hacía”, escribieron a principios de este mes los académicos Peter Harrell y Jennifer Hillman, de la Universidad de Georgetown, en la revista libertaria Reason. Mencionan registros del Departamento de Estado para mostrar que Estados Unidos consideró usar la Sección 338 en disputas comerciales contra España en 1932 y contra China, que recién había adoptado el comunismo, en 1949, pero nunca lo hizo. Tras la Depresión, la política de Estados Unidos se centró más en usar negociaciones en lugar de sanciones para abrir mercados extranjeros.

Así que la Sección 338 quedó acumulando polvo en los libros de leyes.

Otras leyes se imponen

Con el paso de los años, Estados Unidos aprobó nuevas leyes comerciales. Algunas de ellas cedieron al presidente poder arancelario, que la Constitución de Estados Unidos otorgó originalmente al Congreso. Pero las nuevas leyes también limitaron la autoridad del presidente a determinadas circunstancias, como las amenazas a la seguridad nacional y las crisis de divisas extranjeras, y exigieron que el gobierno realizara investigaciones y cumpliera otros requisitos de procedimiento de antemano.

“Hay un argumento muy sólido de que (la Sección 338) quedó obsoleta”, manifestó Sara Albrecht, directora ejecutiva del Liberty Justice Center, un grupo libertario de defensa que representó a empresas que impugnaron con éxito ante la Corte Suprema los aranceles anteriores de Trump.

Si el Congreso quería que el presidente conservara el poder de la Sección 338, pregunta Albrecht, ¿por qué los legisladores aprobaron la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permitió aranceles por seguridad nacional? ¿Y la Ley de Comercio de 1974, que otorga al presidente poder para perseguir prácticas comerciales desleales de otros países?

La batalla por el mercado lácteo de Canadá

Los expertos legales ven otras debilidades en los aranceles de la Sección 338.

Harrell y Hillman, por ejemplo, escriben en Reason que la Sección 338 solo autoriza aranceles que “compensen” el daño que las prácticas comerciales de un país extranjero causan a empresas estadounidenses. Pero al apuntar contra Canadá, señalan, el gobierno de Trump no intentó calcular el monto en dólares del perjuicio derivado de la discriminación contra agricultores, fabricantes de automóviles y comercializadores de bebidas alcohólicas de Estados Unidos. Y Estados Unidos fue tras importaciones canadienses no vinculadas con esos focos de conflicto, incluidos los palos de hockey y el cemento.

Harrell y Hillman también sostienen que la protección canadiense de su mercado lácteo no discrimina específicamente a los agricultores de Estados Unidos; las reglas se aplican también a muchos otros socios comerciales de Canadá.

Además, Estados Unidos aceptó el sistema canadiense —en el que Canadá impone aranceles elevados a las importaciones de lácteos que superan una cuota— en un pacto comercial de América del Norte que el propio Trump negoció con Canadá y México durante su primer mandato. Harrell y Hillman escriben que es “incongruente, como mínimo, que Estados Unidos denuncie como discriminatorios los mismos términos que aceptó”.

Pero John Veroneau, exasesor jurídico general del Representante de Comercio de Estados Unidos, dijo que los aranceles de la Sección 338 son directos: se justifican cuando otro país discrimina las importaciones de Estados Unidos gravándolas más que a las importaciones de otros países.

Y, en una “ironía perversa”, añadió, Canadá hizo precisamente eso cuando respondió a los aranceles que Trump impuso el año pasado a productos canadienses con sus propios aranceles de represalia a importaciones de Estados Unidos. “Los tribunales, con razón, se sentirán obligados ante cualquier impugnación (a decidir): ¿Se cumplen los requisitos legales o no se cumplen, por ridículo que pueda ser el contexto más amplio?”, señaló Veroneau, profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Maine.

Por ahora, es difícil encontrar demandantes

Otras herramientas de Trump para imponer su agenda proteccionista ya han naufragado en los tribunales. En febrero, la Corte Suprema desechó su maniobra más audaz: invocar una ley de seguridad nacional de 1977 para imponer el año pasado aranceles de dos dígitos a casi todos los países del planeta.

Cuando el mandatario intentó reemplazar los ingresos perdidos tras la derrota en la Corte Suprema con un nuevo conjunto de aranceles, un tribunal especializado en comercio en Nueva York también los rechazó, aunque se permitió que el gobierno siguiera recaudando los impuestos a la importación mientras el caso avanza por el sistema judicial.

Nadie ha presentado una demanda para impugnar los aranceles de la Sección 338. El Liberty Justice Center ha buscado empresas dispuestas a demandar al gobierno por esos gravámenes.

“No he tenido mucha respuesta de demandantes”, dijo Albrecht. “Cada vez que alguien quiere demandar al gobierno, es una propuesta difícil”.

Los aranceles de la Sección 338 sobre Canadá también son mucho menores —apenas el 5% de las importaciones canadienses— que los aranceles mundiales de Trump de 2025, lo que significa que hay menos empresas que tienen que pagarlos y que pueden alegar haber resultado perjudicadas.

También existe la posibilidad, indicó Albrecht, de que los dos países reanuden las conversaciones que interrumpieron el 21 de agosto y alcancen un consenso para poner fin a un enfrentamiento que ninguno desea. “Tengo la esperanza de que alguien ceda, que lleguen a algún acuerdo y que todo esto desaparezca”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.