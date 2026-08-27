Nuevo presidente de la Fed tendrá oportunidad de delinear su visión en discurso este viernes

El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ha introducido un cambio drástico en la forma en que el banco central estadounidense se comunica, al decir mucho menos que sus predecesores sobre la economía y la inflación.

Pero hasta ahora, muchos economistas e inversionistas no se han mostrado entusiasmados con ese enfoque.

Warsh tendrá el viernes una gran oportunidad para abordar esas preocupaciones y subrayar sus credenciales antiinflacionarias cuando pronuncie su discurso en Jackson Hole, Wyoming, durante el simposio económico anual de la Reserva Federal.

Lo que muchos economistas y analistas de Wall Street esperan es una señal clara sobre cómo cree que el banco debería manejar la inflación persistentemente elevada, que ha provocado un pesimismo generalizado entre muchos consumidores. En su última conferencia de prensa, sembró confusión al esquivar preguntas repetidas sobre si la institución subiría su tasa de interés de referencia si la inflación se mantiene alta.

Warsh ha manifestado que no quiere ofrecer lo que los analistas llaman “orientación futura” sobre si la Reserva Federal subirá o bajará las tasas, o si las mantendrá sin cambios en las próximas reuniones. Sostiene que eso limita la flexibilidad del banco al comprometerlo con una política específica. También considera que los mercados financieros se han vuelto demasiado dependientes de esa orientación.

Sin embargo, algunos economistas argumentan que podría decir más sobre sus opiniones respecto de la política de la Fed sin revelar sus cartas sobre movimientos futuros.

“Lo que necesita hacer es aclarar el marco conceptual que aportará para dirigir la política monetaria”, declaró David Wilcox, investigador principal del Peterson Institute for International Economics. “Se ha negado a proporcionar siquiera ese grado de claridad”.

Si Warsh ofrecerá o no esa aclaración el viernes sigue siendo una incógnita. El mes pasado, señaló que quería que su discurso se centrara en las “grandes preguntas”, como la IA y la productividad, los cambios demográficos y la respuesta de la economía global a los impactos de la guerra con Irán.

En busca de pistas

La manera en que Warsh y la Reserva Federal manejarán los precios elevados no es solo un asunto para Wall Street. Aunque la inflación se ha moderado después de dispararse en mayo y junio por el aumento de los precios de la gasolina, sigue por encima del objetivo del 2% del banco central. Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses aún considera que los precios de artículos como la gasolina, los alimentos y la vivienda es un tema principal de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Cabe destacar que las tasas de interés subieron cuando Warsh habló públicamente por última vez en una conferencia de prensa el 29 de julio, lo que elevó los costos de endeudamiento hipotecario después de que la Reserva Federal decidió mantener sin cambios su tasa de referencia.

“Warsh, en la práctica, perdió a los mercados mientras hablaba”, explicó Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tasas de Estados Unidos en TD Securities. “Siguió hablando más de bajar la inflación”, pero cuando los reporteros le preguntaron qué haría para lograrlo, “realmente no tuvo una respuesta”.

Warsh sí les dijo a los reporteros que “cualquier banquero central... es más proclive” a subir las tasas “cuando ve que la inflación subyacente se mueve al alza”, lo que, según algunos economistas, estaba dentro del rango del panorama general que buscaban.

Pero Warsh no ha dicho si de hecho cree que la “inflación subyacente” está empeorando, ni cómo exactamente la está midiendo. Cuando se le preguntó qué indicador usaría para determinar si la inflación está en el objetivo del 2%, citó la medida preferida actual de la Reserva Federal —el índice de precios del gasto en consumo personal—, pero luego sugirió que eso podría cambiar el próximo año, después de que las comisiones que ha designado para analizar temas como las fuentes de datos y la inflación presenten recomendaciones.

Y cuando se le preguntó si apoyaría tasas más altas para combatir la inflación, respondió que “bien podrían ser parte de esa solución”, pero luego añadió: “No diría que sea de manera aislada”. Algunos observadores de la Reserva Federal interpretaron que eso significaba que consideraría otras medidas, como reducir las enormes tenencias de bonos del Tesoro que tiene el instituto. Deshacerse de esos bonos podría elevar los costos de endeudamiento aunque a más largo plazo.

Navegar la política

Las preguntas en torno a Warsh también se han intensificado por los reiterados llamados del presidente Donald Trump a bajar las tasas de interés. Aunque Trump ha seguido respaldando a Warsh, a quien nombró y que asumió el cargo el 22 de mayo, el mandatario ha criticado a otros funcionarios de la Reserva Federal por apoyar tasas más altas.

Trump también ha renovado sus esfuerzos para destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, quien fue nombrada por el expresidente Joe Biden. Reemplazar a Cook permitiría a Trump nombrar a una mayoría en la junta de siete miembros. Trump intentó despedirla el año pasado, pero la Corte Suprema lo bloqueó temporalmente.

“La política está sumándose a los problemas de credibilidad de la Reserva Federal”, escribió Diane Swonk, economista en jefe de KPMG, en un comentario reciente. “Por eso su discurso... más adelante este mes importa tanto. Es una oportunidad para que Warsh demuestre su independencia y la de la Reserva Federal frente a la interferencia política”.

Los economistas señalan que ofrecer una lectura más clara de la estrategia del banco central no requiere mucho: bastaría con una declaración más explícita de cómo podría reaccionar la Reserva Federal si la inflación se mantiene alta.

“Nada de esto es algo radical”, dijo Wilcox, quien también es director de investigación en Bloomberg Economics. “El problema es que no ha dicho nada de esto. Y la gente está empezando a inquietarse porque no quiere expresar algunas ideas que parecen sencillas”.

Si Warsh logra aliviar algunas de estas preocupaciones, las tasas de interés a más largo plazo podrían bajar ligeramente. Esas tasas han subido de manera constante en las últimas semanas por una serie de factores, incluidos los crecientes déficits del gobierno y el endeudamiento desproporcionado de empresas tecnológicas que están construyendo infraestructura de IA.

La tasa del bono del Tesoro a 30 años alcanzó la semana pasada su nivel más alto en 19 años, lo que provocó un esfuerzo inusual del secretario del Tesoro, Scott Bessent, por recomprar bonos y empujar los rendimientos a la baja.

Cuando Warsh hable el viernes, “creo que con que los rendimientos no suban ya sería una victoria”, dijo Derek Tang, economista de Monetary Policy Analytics, una firma de consultoría.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.