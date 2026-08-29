Reportan tiroteos y explosiones en la capital de Níger, según medios locales y testigos

En Niamey, la capital de Níger, se escucharon intensos disparos y explosiones durante la noche y hasta la mañana del sábado, incluso cerca del principal aeropuerto y en una zona donde se encuentra el Palacio Presidencial, según testigos y medios locales.

Los disparos continuados comenzaron pasada la medianoche en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Diori Hamani, que alberga una importante base militar, indicaron testigos que pidieron hablar bajo condición de anonimato por razones de seguridad. Es la tercera vez en lo que va de año que el aeropuerto es escenario de disturbios.

La prensa local reportó también disparos procedentes del distrito administrativo de Plateau, donde están el Palacio Presidencial y otras instituciones clave.

Las fuerzas de seguridad se desplegaron alrededor del aeropuerto y en el distrito de Plateau, y se cortó una importante carretera de acceso a Niamey.

La cadena estatal RTN paró su emisión en vivo durante unas horas el sábado por la mañana, pero la reanudó más tarde. No informó del ataque.

El consejo militar gobernante, conocido como Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria, hizo un llamado a la unidad. “Nuestras Fuerzas de Defensa y Seguridad están movilizadas para la defensa de la patria. Mantengámonos unidos, vigilantes y solidarios”, señaló en una publicación en Facebook.

La causa de los disparos y las explosiones no estaba clara. Un legislador local, Bana Wagana Ibrahim, calificó el incidente de “ataque cobarde” y señaló que la situación estaba bajo control.

En lo que va de año, insurgentes yihadistas atacaron en dos ocasiones el aeropuerto, un centro estratégico que alberga una base de la fuerza aérea nigerina, así como la sede de la fuerza militar conjunta Níger-Burkina Faso-Malí.

El último incidente aumenta aún más la presión sobre la atribulada junta militar de Níger, que tomó el poder tras un golpe de Estado en 2023 y rompió lazos con antiguos socios occidentales en materia de seguridad, incluyendo Francia y Estados Unidos.

Las autoridades militares han tenido dificultades para contener la letal violencia yihadista que ha azotado partes de la región del Sahel en África, incluidos sus vecinos Burkina Faso y Malí, que también están gobernados por juntas militares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.