Trump va a Mississippi cuando partidos se preparan para tramo final hacia elecciones intermedias

El presidente Donald Trump se dirige a Mississippi el lunes, en una ofensiva final de campaña de mitad de mandato que pone de relieve los desafíos de los republicanos de cara a una elección que podría cambiar drásticamente el poder en Washington y en las capitales estatales de todo el país.

Mississippi, entre los estados más sólidamente republicanos del país, no es donde el Partido Republicano imaginó necesitar una parada del presidente a finales de octubre. Pero la senadora republicana Cindy Hyde-Smith enfrenta un duro desafío de Scott Colom, uno de los muchos demócratas considerados desfavorecidos que han logrado ampliar los mapas de contiendas en la Cámara de Representantes y el Senado debido al descontento generalizado de los votantes por la inflación, la guerra con Irán y otros aspectos de la segunda presidencia de Trump.

El mitin nocturno con Hyde-Smith dará inicio a una semana que sigue enfrentando a Trump con el expresidente Barack Obama, el demócrata a quien sucedió por primera vez en 2017, y con la exvicepresidenta Kamala Harris, la demócrata a quien derrotó en 2024 para volver al poder. El itinerario de Trump lo ha llevado a muchos estados que ganó con holgura en 2024.

Otros candidatos destacados y figuras que actúan como portavoces están saludando a los votantes —casi 30 millones de los cuales ya han emitido su voto— y los republicanos se apresuran a proteger su exigua mayoría en la Cámara de Representantes, reforzar una mayoría en el Senado que antes se consideraba segura y mantener la ventaja nacional del Partido Republicano en las capitales estatales.

Los demócratas amplían sus esfuerzos

Harris hará campaña en Wisconsin con el ejecutivo del condado Milwaukee, David Crowley, quien enfrenta al representante Tom Tiffany, aliado de Trump, por la gobernatura estatal. Crowley será el primer gobernador negro del estado si resulta elegido para dirigir este estado en disputa.

En Georgia, el senador demócrata Jon Ossoff y la candidata a gobernadora Keisha Lance Bottoms reciben el apoyo del gobernador de Kentucky, Andy Beshear, presidente de la Asociación de Gobernadores Demócratas y probable candidato presidencial en 2028, dos días después que Trump realizara su segunda visita de octubre al estado.

Minnesota será un centro del esfuerzo del movimiento progresista por capitalizar las dificultades económicas de muchos estadounidenses. La candidata demócrata al Senado Peggy Flanagan, actual vicegobernadora, recibe a la presidenta del Caucus Progresista de la Cámara de Representantes, Pramila Jayapal, demócrata por Washington, para promover un plan nacional de seguro de salud que logre la cobertura universal.

Los demócratas de la Cámara de Representantes también continúan ampliando su huella de gasto, y el comité de acción política por la mayoría en la cámara baja (House Majority PAC) ha anunciado casi 2,5 millones de dólares en nuevo gasto en distritos de Minnesota e Indiana que al inicio del ciclo se consideraban territorio sólidamente republicano. El escaño de Minnesota corresponde a un distrito muy rural y de pueblos pequeños que ha sido confiablemente republicano durante generaciones, salvo un tramo reciente en que Tim Walz, gobernador del estado por dos mandatos y candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, representó el extenso distrito.

Trump hará un mitin en otro estado sólidamente republicano

Pero es la visita de Trump a Mississippi la que quizá deja el panorama de mitad de mandato con mayor claridad, con apenas una semana de campaña por delante antes que se cuenten los votos.

Para ser justos, Hyde-Smith, que busca su segundo mandato completo, sigue siendo la favorita en un estado que Trump ganó tres veces por un promedio de casi 20 puntos porcentuales.

Pero Colom, un fiscal local que haría historia al convertirse en el primer senador negro de Mississippi desde la Reconstrucción posterior a la Guerra Civil, busca convertir la inflación, la caída de popularidad de Trump y los errores de Hyde-Smith en una sorpresa electoral.

Colom ha superado a Hyde-Smith en recaudación de fondos desde que lanzó su campaña el año pasado, y este mes captó la atención nacional con un anuncio que aprovechó que Hyde-Smith, ex comisionada estatal de Agricultura, restó importancia a los precios de la carne de res, impulsados al alza por los aranceles de Trump y los picos del combustible derivados de la guerra con Irán. En el anuncio aparece Hyde-Smith diciendo que los consumidores “tienen muchas otras proteínas para elegir”, seguida de varios personajes y luego Colom, quien afirma que Mississippi debería “elegir a otro senador en su lugar”.

La campaña de Colom continuó con un video en redes sociales en que aparecía una Hyde-Smith generada por IA esquivando preguntas sobre esa controversia y otros asuntos. El demócrata retiró el video después que el fiscal general de Mississippi advirtiera que podría violar la ley estatal que prohíbe el uso de deepfakes tan cerca del Día de las Elecciones.

El super PAC de los demócratas del Senado, por su parte, se incorporó tarde a la contienda, con una inversión de 1,2 millones de dólares —una suma exigua en comparación con las contiendas al Senado en estados más poblados como Texas o Georgia, pero un monto que puede rendir más en los mercados televisivos más pequeños de Mississippi.

Los habitantes de Mississippi no han elegido a un nuevo senador demócrata desde 1947, y la última vez que los demócratas ganaron allí una elección al Senado fue cuando ese senador, el otrora segregacionista John Stennis, obtuvo su última reelección en 1982.

Actualmente, los republicanos tienen una mayoría en el Senado de 53-47, lo que significa que los demócratas deben voltear al menos cuatro escaños para cambiar el control. Los republicanos comenzaron el ciclo con una ventaja de 220-215 en la Cámara de Representantes, pero una disputa nacional por la manipulación de distritos electorales hizo que nueve escaños en manos de demócratas resultaran más favorables para los republicanos según los resultados presidenciales de 2024 en esos distritos.

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Barrow reportó desde Atlanta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.