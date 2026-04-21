Revisión de la Marina pone en duda el futuro de los portaaviones más avanzados de EEUU

La Armada de Estados Unidos lleva a cabo una revisión del diseño y costos de uno de sus buques de guerra más avanzados y caros —el portaaviones de la clase Ford—, mientras que el máximo jefe de la institución no descartó la posibilidad de cancelar futuras versiones de este diseño.

El secretario de Marina, John Phelan, dijo el martes a los periodistas que la revisión, que debería concluir el próximo mes, fue una medida “prudente y práctica” con el objetivo de examinar “los costos de los diseños y los sistemas para asegurarnos de que tengan sentido y de que cuenten con todos los sistemas y requisitos que queremos de aquí en adelante”.

La revisión se produce después de varios años de críticas por parte del presidente Donald Trump, quien ha cuestionado parte de la tecnología de este tipo de portaaviones, incluidas sus catapultas magnéticas, que, según afirmó, “no funcionaban”.

Cuando se le preguntó a Phelan si la revisión podría llevar a la decisión de cancelar futuros portaaviones de la clase Ford, se limitó a responder que “es demasiado pronto para afirmarlo, pero tendremos portaaviones”.

El USS Gerald R. Ford ha estado desplegado por más de 300 días, una cifra sin precedentes, durante los cuales el portaaviones más grande del mundo ha sido parte de dos operaciones militares clave de Estados Unidos: la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la guerra contra Irán.

Los documentos presupuestarios de la Armada que se dieron a conocer el martes no incluyeron a los portaaviones de la clase Ford entre los buques que la Armada tenía planeado adquirir. En su lugar, los documentos simplemente decían “portaaviones”. En tanto, otros buques —como los submarinos de la clase Columbia y los destructores de la clase Arleigh Burke— fueron descritos por el nombre de su clase.

Un comunicado de la Armada difundido el martes elogió al portaaviones de la clase Ford como “un diseño probado en combate” que ha sido capaz de desplegar aeronaves a un mayor ritmo que los portaaviones más antiguos de la clase Nimitz y ofrece mayor “potencia y capacidad de combate para mantener operaciones de ataque global a un alto ritmo” en tres partes del mundo.

Phelan, sin embargo, comentó a los periodistas que quería revisar esos datos.

“Yo sigo la escuela de Ronald Reagan de ‘confiar y verificar’”, declaró Phelan antes de añadir que la revisión analizará la capacidad del portaaviones para desplegar y recibir aeronaves.

Las catapultas magnéticas del buque son un componente clave para darle al Ford una ventaja frente a los buques más antiguos de la clase Nimitz a la hora de desplegar aeronaves. También someten a los aviones a una menor presión, requieren menos mantenimiento y reducen la necesidad de agua dulce del buque en comparación con las variantes más antiguas.

Otros tres portaaviones de la clase Ford están en proceso de construcción para la Armada: el USS John F. Kennedy, el USS Enterprise y el USS Dorie Miller.

Phelan dijo que la revisión examinará los próximos dos portaaviones —bautizados por el gobierno del expresidente Joe Biden como USS William Jefferson Clinton y USS George W. Bush—, los cuales forman parte de los planes, sin que se hayan otorgado contratos.

Trump, por su parte, ha presentado un nuevo diseño de buque de guerra denominado acorazado de la clase Trump, con un costo estimado de más de 17.000 millones de dólares —o 4.000 millones más que los portaaviones de la clase Ford. La Armada no planea pagar el primer buque de la nueva clase, el USS Defiant, hasta el año presupuestario 2028.

Phelan dijo a los periodistas que el costo actual del buque de la clase Trump es una “estimación inicial” y que tiene previsto que el costo se reduzca a medida que se perfeccione el diseño y se construyan más barcos de este tipo. Tampoco descartó que el buque sea impulsado por un reactor nuclear, lo que incrementaría significativamente sus costos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.