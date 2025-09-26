Margen de ganancia por revender casa en EEUU alcanza nivel más bajo en 17 años por precios altos

Cada vez es menor la ganancia por comprar y revender una casa en Estados Unidos.

El retorno de inversión típico para una casa revendida por un inversor entre abril y junio fue del 25,1%, antes de gastos. Ese es el margen de beneficio más bajo para tales transacciones desde 2008, según un análisis de Attom, una empresa de datos inmobiliarios.

Las ganancias brutas, la diferencia entre lo que un inversor pagó por una propiedad y por cuánto se vendió, cayeron un 13,6% en el segundo trimestre en comparación con el año anterior, a 65.300 dólares, indicó la firma. El análisis de Attom define una casa revendida como una propiedad que se vende dentro de los 12 meses desde la última vez que se vendió.

Los revendedores de casas compran una casa, generalmente con efectivo, y luego pagan por cualquier reparación o mejora necesaria para embellecer la propiedad antes de volver a ponerla en el mercado.

La disminución de la rentabilidad para la reventa de casas se debe en gran medida a los precios de las viviendas, que continúan subiendo a nivel nacional, aunque a un ritmo más lento, lo que aumenta los costos de adquisición para los inversores.

"Estamos viendo márgenes de beneficio muy bajos en la reventa de casas debido al costo históricamente alto de las viviendas", afirmó Rob Barber, CEO de Attom. "La inversión inicial para propiedades que son ideales para revender, a menudo casas de menor precio que pueden necesitar algo de trabajo, sigue aumentando".

El precio medio de una casa revendida en el segundo trimestre fue comprado por un inversor por 259.700 dólares, un récord según los datos que se remontan al año 2000, según Attom.

El precio medio de venta de las casas revendidas fue de 325.000 dólares, sin cambios respecto al primer trimestre, añadió la firma.

Una escasez crónica de viviendas en el mercado y una competencia intensificada por propiedades de menor precio también están ayudando a aumentar los costos de adquisición de los inversores.

Las ganancias de la reventa de casas han disminuido durante más de una década a medida que los precios de las viviendas aumentaron junto con la recuperación del mercado inmobiliario tras el colapso de la vivienda a finales de la década de 2000.

Hay que tomar en cuenta que, en el otoño de 2012, la típica casa revendida generó un retorno de inversión del 62,9% antes de gastos, dijo Attom.

Incluso cuando la reventa de casas se ha vuelto menos rentable, tales transacciones siguen siendo comunes.

Unos 78.621 condominios y casas unifamiliares fueron revendidos en el trimestre de abril a junio, representando el 7,4% de todas las ventas de viviendas durante el trimestre, una ligera disminución respecto tanto al primer trimestre como al segundo trimestre de 2024, según Attom.

El mercado inmobiliario de Estados Unidos ha estado en una caída de ventas desde principios de 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. Las ventas de viviendas ocupadas anteriormente en Estados Unidos cayeron el año pasado a su nivel más bajo en casi 30 años. Las ventas han permanecido lentas este año ya que las tasas hipotecarias, hasta hace poco, se mantuvieron elevadas.

A medida que las ventas de viviendas han disminuido, las propiedades están tardando más en venderse. Eso ha llevado a un aumento drástico en el inventario de viviendas en el mercado, beneficiando a los inversores y otros compradores de viviendas que pueden permitirse el lujo de evitar las tasas hipotecarias actuales pagando en efectivo o aprovechando las ganancias de capital de la vivienda.

Con muchos aspirantes a propietarios de viviendas fuera del mercado, los inversores inmobiliarios, ya sea aquellos que buscan comprar y alquilar o revender casas, están ocupando una mayor parte de las ventas de viviendas en Estados Unidos en general.

Un 33% de todas las viviendas vendidas en el segundo trimestre fueron compradas por inversores, la mayor proporción en al menos cinco años, reveló un informe del proveedor de datos inmobiliarios BatchData.

Entre 2020 y 2023, la proporción de viviendas compradas por inversores promedió el 18,5%.

En total, los inversores compraron 345.752 viviendas en el trimestre de abril a junio, un aumento del 15% respecto al primer trimestre, pero una disminución del 12% respecto al mismo período del año pasado, de acuerdo con la firma.

Aun así, las viviendas propiedad de inversores representan aproximadamente el 20% de los 86 millones de viviendas unifamiliares del país, dijo la firma.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.