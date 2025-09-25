Stay up to date with notifications from The Independent

Trump anuncia aranceles a gabinetes de cocina, muebles y camiones pesados

Josh Boak
Jueves, 25 de septiembre de 2025 19:49 EDT
EEUU-ARANCELES (AP)

El presidente Donald Trump anunció el jueves que impondrá aranceles de importación del 50% a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, del 30% a los muebles tapizados y del 25% a los camiones pesados a partir del 1 de octubre.

Trump manifestó en su red social que los fabricantes extranjeros de muebles y gabinetes están inundando Estados Unidos con sus productos y que se deben aplicar aranceles "por Seguridad Nacional y otras razones".

Expresó que los camiones pesados y las piezas fabricadas en el extranjero están perjudicando a los productores nacionales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

