Comerciantes en Bagdad protestan por nuevos aranceles ante un descenso de ingresos petroleros

Cientos de comerciantes y propietarios de empresas de despacho aduanero protestaron en el centro de Bagdad el domingo, exigiendo que el gobierno de Irak revierta las tarifas aduaneras impuestas recientemente, que, según ellos, han aumentado drásticamente sus costos e interrumpido el comercio.

Los nuevos aranceles que entraron en vigor el 1 de enero se impusieron como parte de un intento de reducir la deuda del país y su dependencia de los ingresos petroleros, ya que los precios del petróleo han caído.

Irak enfrenta una deuda de más de 90 billones de dinares iraquíes (69.000 millones de dólares) y un presupuesto estatal que sigue dependiendo del petróleo para aproximadamente el 90% de los ingresos, a pesar de los intentos de diversificación.

Pero los comerciantes dicen que los nuevo gravámenes, en algunos casos de hasta el 30%, han impuesto una carga injusta sobre ellos. Los opositores han presentado una demanda con el objetivo de reducir la medida, sobre la cual la Corte Suprema Federal iraquí debe pronunciarse el miércoles.

Los manifestantes se reunieron el domingo frente a la Dirección General de Aduanas, coreando consignas contra la corrupción y rechazando los nuevos aranceles.

"Solíamos pagar alrededor de tres millones de dinares por contenedor, pero ahora en algunos casos piden hasta 14 millones", dijo Haider al-Safi, propietario de una empresa de transporte y despacho aduanero. "Incluso las tarifas de la leche infantil aumentaron de aproximadamente 495.000 dinares a casi tres millones".

Dijo que las nuevas tarifas han causado un retraso en las mercancías en el puerto de Umm Qasr en el sur de Irak y agregó que los vehículos eléctricos, anteriormente exentos de derechos de aduana, ahora están sujetos a una tarifa del 15%.

"La principal víctima es el ciudadano con ingresos limitados, y el empleado del gobierno cuyo salario apenas cubre su vida diaria, aquellos que tienen que pagar alquiler y tienen hijos con gastos escolares, todos ellos se verán afectados por el mercado", dijo Mohammed Samir, un comerciante mayorista de Bagdad.

Los manifestantes también acusaron a grupos influyentes de facilitar la entrega de mercancías a cambio de pagos no oficiales más bajos, calificándolo de corrupción generalizada. Muchos comerciantes, dijeron, ahora están considerando canalizar sus importaciones a través de la región del Kurdistán, donde las tarifas son más bajas.

Las protestas coincidieron con una huelga nacional de propietarios de tiendas, quienes cerraron mercados y tiendas en varias partes de Bagdad para oponerse al aumento de aranceles. En los principales distritos comerciales, las tiendas permanecieron cerradas y colgaron pancartas que decían "las tarifas aduaneras están matando a los ciudadanos".

