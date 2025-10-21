Los bomberos controlan un incendio en la principal refinería de petróleo de Hungría

Los bomberos en Hungría contuvieron un incendio iniciado durante la noche en la principal refinería de petróleo del país, informaron el martes las autoridades y la compañía energética húngara MOL. No se han reportado heridos.

El incendio estalló el lunes por la noche en una unidad de procesamiento de la Refinería del Danubio en Százhalombatta, al sur de la capital, Budapest, dijo MOL en un comunicado publicado el martes en el sitio web de la Bolsa de Valores de Budapest. La causa del incidente está bajo investigación.

MOL afirmó que se siguieron los protocolos de emergencia y que las unidades no afectadas por el incendio estaban siendo reiniciadas gradualmente mientras continuaban las evaluaciones de daños. La compañía agregó que se centraría en asegurar el suministro de combustible nacional y estaba considerando si recurrir a las reservas estratégicas de Hungría.

El primer ministro, Viktor Orbán, dijo el martes que había hablado con los ejecutivos de MOL y el ministro del Interior sobre el incendio.

"El suministro de combustible de Hungría está asegurado", escribió Orbán en redes sociales, añadiendo que se estaban investigando las circunstancias del incendio "tan minuciosamente como sea posible".

La refinería en Százhalombatta, la única instalación importante de procesamiento de crudo en Hungría, refina principalmente petróleo proveniente de Rusia, algo poco común en la Unión Europea desde que los países del bloque se movieron para reducir sus importaciones de petróleo y gas rusos después de que Moscú lanzara su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

La UE impuso un embargo sobre el petróleo ruso poco después del inicio de la guerra y, este año, anunció una propuesta para detener gradualmente la importación de todo el gas y petróleo ruso en el bloque para finales de 2027.

Sin embargo, mientras el resto de Europa ha reducido su dependencia de la energía rusa, Hungría ha mantenido, e incluso incrementado, sus importaciones rusas, insistiendo en que no existe una alternativa viable.

Las autoridades dijeron el martes que la calidad del aire alrededor de la refinería estaba siendo monitoreada continuamente y no se habían detectado lecturas por encima de los límites de salud.

Según la autoridad de gestión de desastres de Hungría, el cuerpo de bomberos de la propia instalación fue el primero en llegar al lugar, apoyado por bomberos profesionales de ciudades cercanas.

Testigos dijeron a la agencia estatal de noticias MTI que las llamas y el humo eran visibles desde varios kilómetros de distancia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.