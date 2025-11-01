Líderes de Asia-Pacífico cierran la cumbre de APEC tras el acuerdo comercial entre Trump y Xi

Los líderes de 21 naciones de la Cuenca del Pacífico Asiático concluyeron su cumbre anual con una declaración que subraya la cooperación económica regional, pocos días después de que los presidentes de Estados Unidos y China acordaran reducir su guerra comercial.

Después de dos días de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en la ciudad surcoreana de Gyeongju, los líderes de la APEC emitieron una declaración conjunta comprometiéndose a estrechar la cooperación para superar los desafíos compartidos en una economía global fuertemente afectada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, —quienes se reunieron al margen de la cumbre de APEC— retrocedieron el jueves en medidas anteriores y acordaron desescalar las tensiones comerciales. Trump, conocido por su rechazo al multilateralismo, abandonó rápidamente Corea del Sur tras el acuerdo con Xi, permitiendo que el presidente chino se llevara el protagonismo en la cumbre.

Líderes de APEC piden más cooperación

La declaración conjunta afirmó que los líderes de APEC "reconocen que el sistema comercial global sigue enfrentando desafíos significativos".

"Reafirmamos nuestro reconocimiento compartido de que un comercio e inversión robustos son vitales para el crecimiento y la prosperidad de la región Asia-Pacífico", dice.

Jeonghun Min, profesor de la Academia Diplomática Nacional de Corea del Sur, dijo que la declaración evitó un lenguaje directo que apoyara el "comercio libre y abierto", pero aún así logró respaldar la cooperación económica y el multilateralismo, que encarnan "el propósito mismo del libre comercio".

"No era posible dejar eso completamente de lado", dijo Min.

La declaración conjunta también indicó que los miembros de APEC siguen comprometidos con la Visión Putrajaya 2040, una nueva visión de crecimiento a 20 años adoptada en 2020 que aboga por un entorno comercial "libre, abierto, justo, no discriminatorio, transparente y predecible".

Xi toma el centro del escenario

Xi dijo el viernes en la cumbre que China apoyaría el comercio libre global y la estabilidad de la cadena de suministro, un esfuerzo aparente por posicionar a su país como una alternativa a las políticas proteccionistas de Trump. En comentarios escritos enviados a una cumbre de directivos celebrada en paralelo a la APEC, Xi afirmó que "invertir en China es invertir en el futuro".

Xi también tuvo reuniones bilaterales el viernes con sus homólogos de Japón, Canadá y Tailandia, y tenía previsto entrevistarse el sábado con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, para conversaciones, según funcionarios de Seúl, abordarían los esfuerzos para lograr la desnuclearización de la península de Corea.

Esa agenda aparentemente ha enfurecido a Corea del Norte, que no pertenece a APEC. El viceministro norcoreano de Exteriores, Pak Myong Ho, criticó el sábado a Corea del Sur por hablar de "su sueño irreal" de lograr la desnuclearización de Corea del Norte.

Dijo que Corea del Norte mostrará cómo tal impulso es "una quimera" inalcanzable. La declaración de Park fue interpretada como una forma de presión antes de la reunión Xi-Lee.

Lee, un defensor de la reconciliación con Corea del Norte, dijo el sábado que tomaría "medidas preventivas más activas" para reducir las tensiones militares con el Norte, enfatizando que la paz en la península de Corea es esencial para la prosperidad de la región Asia-Pacífico.

Trump ha reiterado su deseo de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante su visita a Corea del Sur, pero Corea del Norte no respondió. Trump y Kim se reunieron tres veces en 2018-19, pero su diplomacia nuclear finalmente colapsó.

Desde entonces, Corea del Norte ha afirmado que no pondrá su creciente programa nuclear sobre la mesa de negociaciones, pero los expertos dicen que el Norte buscaría obtener un alivio extenso de sanciones a cambio de una reducción parcial de su programa nuclear.

La reunión de APEC también aborda la IA y los problemas demográficos

Aunque la cumbre se centró el viernes en formas de impulsar el comercio y la inversión, la reunión del sábado tenía en su agenda la cooperación en el campo de la inteligencia artificial, los desafíos demográficos y las industrias culturales.

Los líderes de APEC también emitieron dos declaraciones separadas el sábado. Una pidió un enfoque coordinado a los cambios provocados por la IA, que describieron como un posible catalizador económico que también plantea desafíos en entornos digitales en rápida evolución. La otra instó a la cooperación para abordar las tasas de natalidad en declive, el envejecimiento de las poblaciones y la urbanización acelerada.

Establecida en 1989, la APEC defiende el comercio e inversión libres y abiertos para promover la integración económica regional. Pero la región ahora enfrenta desafíos como la rivalidad entre Estados Unidos y China, las interrupciones en la cadena de suministro, el envejecimiento de las poblaciones y el impacto de la IA en los empleos.

La estrategia de Estados Unidos cambió recientemente hacia la competencia económica con China en lugar de la cooperación, con los aumentos de aranceles de Trump y la agenda de "Estados Unidos primero" sacudiendo los mercados y amenazando décadas de globalización y multinacionalismo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.