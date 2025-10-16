Las hipotecas a 30 años en EEUU bajan a 6,27%

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años en Estados Unidos disminuyó nuevamente esta semana, situándose apenas por encima de su nivel más bajo de este año.

La tasa promedio de la hipoteca a largo plazo bajó a 6,27% desde el 6,3% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,44%.

La última caída sitúa la tasa promedio apenas por encima del 6,26%, donde estaba hace cuatro semanas después de una serie de descensos que redujeron los costos de los préstamos hipotecarios a su nivel más bajo desde principios de octubre de 2024.

Los costos de los préstamos en hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos, también disminuyeron esta semana. La tasa promedio bajó a 5,52% desde el 5,53% de la semana pasada. Hace un año, era del 5,63%, según Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Generalmente siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años.

El rendimiento del bono a 10 años estaba en 4,02% al mediodía del jueves, comparado con 4,14% a la misma hora la semana pasada.

Las tasas hipotecarias comenzaron a disminuir en julio antes de la decisión de la Reserva Federal el mes pasado de recortar su tasa de interés principal por primera vez en un año, en medio de la creciente preocupación por el mercado laboral de Estados Unidos.

En su reunión de política de septiembre, los funcionarios de la Fed pronosticaron que el banco central podría reducir su tasa dos veces más este año y una vez en 2026. Sin embargo, la Fed podría cambiar de rumbo si la inflación aumenta debido a los aranceles anunciados por la administración Trump y la guerra comercial con China.

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años se ha mantenido por encima del 6% desde septiembre de 2022.

