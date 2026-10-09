La UE y China logran acuerdo comercial provisional, dice enviado europeo

Los principales enviados comerciales de China y la Unión Europea acordaron el viernes un amplio acuerdo inicial tras dos días de conversaciones destinadas a calmar las crecientes tensiones por los desequilibrios comerciales, manifestó el comisario de Comercio de la UE el viernes.

Ninguna de las partes ofreció detalles claros sobre el acuerdo preliminar, pero el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, indicó que el pacto incluye la reducción de aranceles para algunos productos que Europa envía a China, así como medidas para estabilizar las cadenas de suministro de tierras raras.

El enviado comercial de la UE señaló que el acuerdo podría recortar hasta un 50% las importaciones a la UE de vehículos eléctricos y de híbridos enchufables chinos y podría reducir aranceles sobre productos que benefician a “casi todos” los países de la UE. El acuerdo requeriría la aprobación de los líderes de todo el bloque, integrado por 27 países.

Ambas partes buscaban resolver factores clave detrás del creciente superávit comercial de China, que el año pasado alcanzó los 360.000 millones de euros (410.000 millones de dólares).

China ha presionado para que la UE deje de bloquear sus importaciones de máquinas avanzadas para fabricar chips informáticos, restricciones impuestas por motivos de seguridad nacional a instancias de Washington.

Antes, Sefcovic señaló que las conversaciones de esta semana eran la culminación de tres meses de trabajo intensivo. Había fijado octubre como fecha límite para obtener resultados significativos en el reequilibrio comercial.

A principios de la semana, el Ministerio de Comercio de China emitió un comunicado en el que instó a la UE a evitar medidas proteccionistas y advirtió que esos pasos podrían volverse en su contra.

Las tensiones comerciales han crecido en los últimos meses, lapso en el que cada una de las partes ha impuesto o considerado restricciones a las importaciones de la otra.

La UE ha tomado medidas para limitar las importaciones de vehículos eléctricos y baterías para ellos fabricados en China y aprobó medidas para proteger a la industria siderúrgica europea. También impuso limitaciones a las importaciones libres de aranceles de pequeños paquetes de comercio electrónico, apuntando en esencia a empresas chinas de moda rápida.

La semana pasada, China inició una investigación antidumping sobre las importaciones procedentes de la UE de p-nitrotolueno, un compuesto químico utilizado en tintes y productos farmacéuticos.

Autoridades y empresas chinas han expresado su preocupación por informes según los cuales algunos miembros de la UE impulsan nuevas medidas para proteger las industrias locales.

La inquietud por el aumento de las exportaciones chinas hacia Europa y otras partes del mundo, en lo que algunos califican como un “shock chino 2.0”, se ha intensificado a medida que Estados Unidos, especialmente desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, ha elevado aranceles y adoptado otras medidas para intentar reducir su propio enorme déficit comercial con Beijing.

Pese a la reacción adversa de algunos de sus socios comerciales, el superávit comercial global de China alcanzó 1,2 billones de dólares en 2025 y se prevé que vuelva a superar 1 billón de dólares este año.

El déficit comercial de la UE con China se amplió a 103.340 millones de euros (unos 116.000 millones de dólares) en el trimestre de abril a julio, ya que las importaciones subieron a 153.630 millones de euros (172.300 millones de dólares), mientras que las exportaciones europeas a China aumentaron a 50.300 millones de euros (56.400 millones de dólares), según estadísticas del bloque.

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McNeil informó desde Bruselas y Kurtenbach informó desde Mito, Japón. Los periodistas de la AP Borg Wong en Beijing y Chan Ho-him en Hong Kong contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.