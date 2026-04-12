La policía en Dublín dispersa una protesta sobre combustible ante un repunte de precios

La policía disolvió un bloqueo en el centro de Dublín dentro de una serie de protestas por el precio de los combustibles que han paralizado gran parte de Irlanda durante la última semana, mientras el gobierno se preparaba para aprobar el domingo medidas de recorte de gastos con la esperanza de poner fin a seis días de acciones por el fuerte aumento de los costos en los surtidores.

Mientras los tractores y camiones que habían bloqueado O'Connell Street se retiraban de la capital, las protestas continuaban en otros lugares. Al otro lado del país, la policía se enfrentó con manifestantes en los muelles de Galway, donde se utilizó un vehículo militar para derribar una barrera improvisada.

Las protestas han provocado caos, ya que los bloqueos en la única refinería de petróleo de Irlanda y en varios depósitos vitales impidieron que los camiones cisterna entregaran suministros a las estaciones de servicio, y más de un tercio de los surtidores se quedaron sin combustible. Convoyes de vehículos que avanzaban lentamente también causaron atascos en las principales autopistas.

La policía comenzó a endurecer su respuesta el sábado y utilizó gas lacrimógeno para ayudar a desalojar a manifestantes en la refinería de Whitegate, en el condado de Cork, además de retirar a otros que estaban poniendo en riesgo infraestructura crítica y la seguridad pública, porque la escasez de gasolina podría impedir el paso a servicios de emergencia.

“No son una forma legítima de protesta. Les dimos a quienes bloqueaban una advertencia justa de que íbamos a pasar a aplicar la ley y decidieron ignorarla y seguir manteniendo al país como rehén”, afirmó el sábado el comisario de la policía irlandesa, Justin Kelly.

Pero un agricultor que se ha convertido en portavoz del grupo de inconformes en Dublín señaló que estaba indignado porque su protesta pacífica había sido “emboscada” durante la noche por un ejército de agentes.

Christopher Duffy indicó que la policía amenazó con remolcar sus vehículos pesados, por lo que tuvieron que irse.

“Estos vehículos son muy caros, con transmisiones automáticas y todo, y si los arrastran con el motor apagado podrían destrozarlos", explicó Duffy. "Así que no tenemos opción; financieramente tenemos que mover los vehículos”.

Las protestas comenzaron el martes y han crecido a medida que se difundían en redes sociales, con la participación de camioneros, granjeros y operadores de taxis y autobuses, que pedían ayuda —como topes de precios o recortes de impuestos— para reducir los costos del combustible, que, según dicen, impedirán trabajar a la gente.

El gobierno, que ya había introducido medidas para aliviar la carga de las subidas de precios hace dos semanas, se ha mostrado desconcertado por la lógica de las protestas, porque el alza global de precios se debe al conflicto en Oriente Medio, que ha restringido las exportaciones de petróleo.

El primer ministro Micheál Martin calificó la campaña de “ilógica” y añadió que el país estaba al borde de tener que rechazar camiones cisterna en los puertos y perder su suministro de petróleo.

Se esperaba que el gobierno aprobara una medida para ayudar a reducir el costo de la gasolina y el diésel, aunque no estaba claro si sería suficiente para frenar el movimiento de protesta.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.