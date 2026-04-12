Haitianos recortan la ya escasa comida y se preguntan cómo sobrevivirán al alza del combustible

Para un obrero de fábrica en Haití, la guerra en el lejano Irán significa que ahora tiene que caminar dos horas para ir al trabajo y la misma distancia de regreso a casa cada día, porque ya no puede pagar el transporte público.

Alexandre Joseph, de 35 años, se angustió en voz alta por el futuro de su familia una mañana reciente, atrayendo la atención de transeúntes en Puerto Príncipe, la capital de Haití.

“El gobierno subió los precios de la gasolina, el diésel y el queroseno, afectando a mi familia. Ahora no puedo alimentar a mis dos hijos con el salario que tengo”, manifestó.

El conflicto en Irán ha provocado que los precios del petróleo se disparen en Haití, alterando cadenas de suministro críticas, duplicando los costos de transporte y obligando a millones de personas desnutridas a recortar comidas ya de por sí escasas.

Haití, el país más empobrecido del hemisferio occidental, ha sido el más golpeado por el aumento de los precios del petróleo, que según advierten expertos agravará una crisis humanitaria creciente.

"Uno de los países más frágiles del mundo"

El gobierno de Haití anunció el 2 de abril un aumento del 37% en el costo del diésel y del 29% en el costo de la gasolina.

“Las consecuencias son enormes”, afirmó Erwan Rumen, subdirector de país del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Haití. “Es uno de los países más frágiles del mundo”.

Casi la mitad de los cerca de 12 millones de habitantes de Haití ya enfrenta altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. En los últimos meses, señaló Rumen, unas 200.000 personas pasaron de la fase de emergencia a la fase aguda, un hito significativo.

“Lo que da un poco de miedo es ver que tantos esfuerzos podrían, básicamente, quedar borrados por cosas que están completamente fuera de nuestro control”, expresó. “Esta parte de la población es extremadamente frágil. Está al borde de colapsar por completo”.

La violencia de las pandillas ha agravado el hambre, ya que hombres armados controlan carreteras clave y alteran el transporte de mercancías. Un aumento en los precios de los alimentos sólo empeorará el hambre en un país donde las pandillas reclutan con facilidad a niños cuyas familias necesitan comida y dinero.

Emmline Toussaint, coordinadora principal del programa de alimentación escolar BND de Mary’s Meals en Haití, dijo que las gasolineras en algunas regiones están vendiendo combustible incluso entre un 25% y un 30% por encima de lo que estipuló el gobierno debido a la violencia de las pandillas y a las dificultades de los camiones para acceder a ciertas zonas.

Indicó que la organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos se ve obligada a usar embarcaciones y a tomar rutas más largas y múltiples caminos para alimentar a los 196.000 niños a los que atienden en todo Haití, con el fin de evitar a los grupos armados.

“La crisis humanitaria que estamos enfrentando ahora mismo está en su peor momento”, sostuvo. “Hasta ahora, estamos haciendo todo lo posible por no retroceder. Ahora, más que nunca, los niños nos necesitan. … Para la mayoría de ellos, es la única comida que reciben”.

"Todo va a subir"

Fedline Jean-Pierre, un mujer amable con un hijo de 7 años, se sentó a la sombra de una sombrilla de playa raída mientras consideraba aumentar los precios de las zanahorias, los tomates y otros productos que vende en un mercado al aire libre en Puerto Príncipe.

“Ahora la gente no compra porque no tiene dinero”, comentó, y señaló que probablemente no tendrá otra opción que subir los precios para sobrevivir. “Tengo un hijo al que alimentar”.

La mujer, de 35 años, contó que ella y su hijo han vivido durante dos años en un refugio estrecho e insalubre, dentro de la cifra récord de 1,4 millones de haitianos desplazados por la violencia de las pandillas en los últimos años.

“El gobierno no hace nada por mí”, afirmó. “Ahora subió la gasolina, lo que significa que todo va a subir”.

El vendedor ambulante Maxime Poulard compra carbón a proveedores para revenderlo a un precio más alto. En ocasiones vende dos sacos de carbón al día, pero cree que pronto solo podrá permitirse comprar medio saco para revender.

“Viajar es caro; comer es caro; todo es caro”, dijo. “No estoy seguro de que pueda aguantar mucho más”.

Casi el 40% de los haitianos sobrevive con menos de 2,15 dólares al día, según el Banco Mundial. Mientras tanto, la economía de Haití se contrajo por séptimo año consecutivo, con una inflación que alcanzó el 32% al final del año fiscal 2025.

Joseph, el obrero de fábrica, dijo que planea vender refrescos por la noche desde su casa para intentar ganar más dinero, pero aun así no será suficiente: “También vamos a reducir la forma en que normalmente comemos”.

"Decisiones imposibles"

El 6 de abril, los haitianos arrastraron neumáticos en llamas y otros escombros para bloquear calles y protestar por el aumento de los precios del combustible en Puerto Príncipe, donde se estima que las pandillas controlan el 90% de la ciudad.

Medios locales informaron de disparos mientras algunos haitianos obligaban a los conductores de pequeños autobuses coloridos conocidos como tap-taps a bajar a sus pasajeros.

Marc Jean-Louis, un conductor de tap-tap de 29 años, dijo que los pasajeros están regateando cada vez más las tarifas, pero él no puede permitirse ofrecer descuentos.

“Todo el dinero se va en gasolina”, dijo, al tiempo que pidió al gobierno que reduzca los precios “para que todos puedan respirar”.

Los haitianos temen más violencia a medida que se profundizan la pobreza y el hambre en el país.

Rumen, del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, dijo que no han podido llegar a 60.000 personas en la región central de Haití que están esperando ayuda. Una poderosa pandilla atacó recientemente la zona y mató a más de 70 personas, según la ONU.

“Vamos a tener más necesidades y menos recursos”, advirtió.

Allen Joseph, gerente de programas de Mercy Corps en Haití, dijo que el aumento de los precios del petróleo está aplastando la frágil economía del país: “Las familias que ya gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos se enfrentarán a decisiones imposibles”.

Advirtió que el aumento afectará el acceso a servicios básicos, incluido el agua potable.

“Esta no es una inflación abstracta”, alertó. “Impactará directamente en la supervivencia”.

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Coto informó desde San Juan, Puerto Rico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.