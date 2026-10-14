La jefa del FMI insta a EEUU y otros países ricos a frenar la deuda para aliviar la presión global

La directora del Fondo Monetario Internacional dijo el miércoles que Estados Unidos y otras naciones ricas deben abordar con urgencia los crecientes niveles de deuda mundial, que pesan con mayor fuerza sobre los países de bajos ingresos y están tensionando el sistema financiero global.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, señaló que, si bien el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y otros líderes estadounidenses reconocen que el déficit federal y la deuda nacional han crecido demasiado, no bastaría con intentar que la economía de Estados Unidos crezca para salir de su deuda nacional de más de 40 billones de dólares.

“En el fondo, creemos que el crecimiento, por supuesto, ayuda, pero no puede aportar con la rapidez suficiente los ajustes necesarios”, afirmó Georgieva en la reunión de otoño del FMI y el Banco Mundial en Bangkok.

“No hay magia”, añadió, al indicar que harían falta otras medidas. “Hay que ir en la dirección de un ajuste que la reduzca, que reduzca el déficit”.

La “consolidación fiscal” enfrenta desafíos

El aumento de los niveles de deuda y la inflación mundial, en parte resultado de los altos costos de la energía debido a la guerra con Irán, han llevado las tasas de interés a máximos de varias décadas, lo que incrementa las cargas de las naciones más pobres del mundo.

Los esfuerzos por controlar la deuda mediante lo que Georgieva y otros expertos llaman “consolidación fiscal” han sufrido reveses por el fuerte gasto durante la pandemia de COVID-19 y desde entonces.

“Los riesgos fiscales están aumentando, y en muchos países falta en gran medida una reacción adecuada”, expresó Rodrigo Valdés, director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI. “Y en las principales economías avanzadas, el efecto de la indisciplina fiscal no se detiene en la frontera. Se traslada al resto del mundo”.

“Entre los países más pobres del mundo, los pagos de intereses han alcanzado máximos históricos en relación con los ingresos, y la disminución de la ayuda está creando brechas que algunos países no han podido financiar”, indicó el más reciente Monitor Fiscal del FMI.

Eso está obligando a los países a tomar decisiones difíciles entre apoyar a sus poblaciones más vulnerables y cumplir con sus obligaciones de pago de deuda.

Las naciones necesitan ayuda para crear empleo e inversión

“Sabemos que hoy el país en desarrollo promedio va a pagar, de hecho hoy está pagando, tres veces más en reembolsos de intereses que los países desarrollados”, dijo Alexander De Croo, ex primer ministro belga y administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en una entrevista con The Associated Press.

En promedio, casi el 10% del gasto gubernamental se destina a pagar deuda, y la combinación de precios altos del combustible, los fertilizantes y otras necesidades, el impacto del fenómeno meteorológico de El Niño y los mayores costos de endeudamiento ha dejado a muchos países de bajos ingresos con pocas oportunidades de recuperarse.

“Quiero decir, realmente no vemos una luz al final del túnel”, comentó De Croo.

La generación de empleo, especialmente en un momento en que el uso creciente de la inteligencia artificial amenaza con volver obsoletas muchas ocupaciones tradicionales, es otra prioridad principal. Se espera que más de 1.200 millones de jóvenes ingresen a la fuerza laboral mundial en la próxima década aproximadamente, mientras que los pronósticos sugieren una creación neta de apenas 400 millones de nuevos empleos.

El PNUD anunció esta semana una iniciativa de “Empleos para la Prosperidad” que trabajará con gobiernos, bancos de desarrollo como el Banco Mundial y empresas privadas para fomentar la inversión en áreas clave generadoras de empleo como el turismo, la atención médica y el procesamiento de alimentos.

La iniciativa y otros esfuerzos se centrarán en ayudar a los países a atraer inversión mediante la mejora de su gobernanza y sus políticas, al tiempo que se crean canales de “proyectos invertibles”, explicó De Croo.

“Estas son cosas que son factibles. Se ha demostrado que se puede hacer en muchos lugares del mundo”.

___

Los periodistas de The Associated Press Haruka Nuga y Tian Macleod Ji contribuyeron a este reportaje.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.