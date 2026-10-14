Periodistas acusan a la policía india de reprimir la libertad de prensa en protestas juveniles

Periodistas y grupos defensores de la libertad de prensa han acusado a la policía india de obstaculizar el trabajo de reporteros que cubrían protestas juveniles en Nueva Delhi durante el fin de semana, y afirmaron que decenas fueron detenidos y agredidos mientras realizaban su trabajo.

Varios grupos de libertad de prensa señalaron que más de treinta periodistas fueron detenidos temporalmente durante la represión policial, que se produjo mientras las autoridades buscaban impedir que, en la multitud, en su mayoría jóvenes, se reuniera para protestar por una controvertida revisión de los padrones electorales. La intervención policial generó preocupación sobre la libertad de prensa en India, afirmaron.

“Estos incidentes son profundamente preocupantes y una mancha en las tradiciones democráticas de India”, indicó el Comité para la Protección de los Periodistas. Instó a las autoridades indias a proteger a los periodistas y a exigir responsabilidades a los agentes.

La Policía de Delhi sostuvo que algunos manifestantes se habían hecho pasar por periodistas e interferido con el trabajo policial. Pero se vio a la policía arrastrar y detener a periodistas que cubrían las manifestaciones, incluidos varios que llevaban credenciales de prensa.

Abogados acudieron posteriormente a la Corte Suprema de India el domingo, en busca de protección para los periodistas que cumplían con sus funciones. El tribunal falló a su favor.

Las protestas se han intensificado en contra de un proceso que aún continúa para revisar el padrón electoral, que ha eliminado más de 130 millones de nombres de los registros desde el año pasado. Los críticos afirman que el proceso tiene motivaciones políticas y podría privar del derecho al voto a millones de personas más. Los manifestantes, incluidos partidos de oposición, exigen la renuncia del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar.

La Comisión Electoral y el gobierno del primer ministro, Narendra Modi, afirman que la revisión busca eliminar registros duplicados y no elegibles.

Ryan Thomas, un periodista de 26 años de la revista The Caravan, contó que la policía lo golpeó y lo detuvo brevemente mientras cubría las manifestaciones del sábado.

Relató que seguía a los manifestantes para documentar sus detenciones cuando los agentes lo rodearon y lo arrastraron hasta un autobús, pese a que llevaba su acreditación de prensa. Los agentes lo golpearon en la cabeza, el cuello y el hombro, intentaron quitarle la cámara y le ordenaron borrar sus grabaciones de video, afirmó.

Jahnavi Sen, editora ejecutiva del sitio de noticias The Wire, dijo que fue detenida brevemente junto con dos colegas. Señaló que los liberaron después de que otros reporteros se reunieron y comenzaron a fotografiar el incidente.

Sen indicó que el número de periodistas detenidos fue inusual, incluso teniendo en cuenta que la presión sobre la prensa se ha vuelto más común durante el mandato de Modi. Añadió que la policía parecía decidida a impedir que se difundieran imágenes de su respuesta a las protestas.

“No era que no pudieran ver” las credenciales de prensa, afirmó. “Era porque no querían que esas imágenes (de las protestas) salieran”.

El Press Club of India, el mayor grupo de periodistas del país, calificó el comportamiento policial como “un ataque flagrante a la libertad de prensa”.

India ocupa el puesto 157 de 180 países en el índice de libertad de prensa publicado por Reporteros Sin Fronteras, por debajo del puesto 133 de hace una década. Los críticos atribuyen el deterioro al gobierno de Modi, que lleva 12 años en el poder, y afirman que ha restringido cada vez más la cobertura crítica y la disidencia. El gobierno ha negado reiteradamente las acusaciones.

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El periodista de The Associated Press Shonal Ganguly contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.