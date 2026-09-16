La guerra de Irán subió los precios; ahora la disputa EEUU-Canadá añade presión a pequeñas empresas

Una guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá está dificultando y encareciendo las operaciones de las pequeñas empresas en estos países con estrechos lazos económicos, según dueños de negocios atrapados en el fuego cruzado.

Canadá impuso aranceles recíprocos sobre unos 20.000 millones de dólares (27.600 millones de dólares canadienses) en productos de Estados Unidos la semana pasada, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplicara impuestos a la importación a bienes canadienses por el mismo monto. En respuesta a la medida de Canadá, Trump afirmó que Estados Unidos también prohibiría las importaciones desde Canadá de vino, whisky, determinadas motocicletas y suero de leche.

Hasta ahora, los aranceles abarcan alrededor del 5,5% del comercio bilateral de productos entre las naciones vecinas. Analistas señalan que, por lo tanto, el impacto económico general será limitado. Pero los propietarios de pequeñas empresas que dependen de las ventas transfronterizas sostienen que un impuesto de hasta el 50% sobre sus productos y el malestar generado por el conflicto tienen un efecto desproporcionado sobre ellos, especialmente cuando los mayores costos de la energía derivados de la guerra con Irán están erosionando sus balances.

Los dueños de cuatro pequeñas empresas, dos en Estados Unidos y dos en Canadá, hablaron con The Associated Press sobre las maneras en que la guerra comercial está afectando a sus compañías.

Un productor de queso de Vermont ve que una guerra comercial con un aliado cercano perjudica el negocio

Mateo Kehler, cofundador de la firma artesanal de queso Jasper Hill Farm en Greensboro, Vermont, comentó que la primera andanada de Trump produjo un efecto inmediato: se cancelaron pedidos navideños de clientes mayoristas en Canadá, cuya frontera está a apenas unos 40 millas.

El queso no estaba entre los productos sujetos a los nuevos aranceles de Estados Unidos el mes pasado. Kehler sospecha que sus esperanzas de expandir el negocio en Canadá se están estancando porque los residentes allí resienten la manera en que el presidente y miembros de su gobierno tratan a su país, un viejo aliado.

“La reacción del lado del mercado es en realidad lo que más nos está afectando. Es la retórica la que ha inspirado un boicot”, afirmó Kehler.

Trump ha provocado repetidamente al vecino del norte de Estados Unidos desde que regresó a la Casa Blanca. Primero fueron los comentarios del año pasado sobre querer absorber a Canadá como el estado número 51. Después de que las negociaciones comerciales se vinieran abajo en agosto, se burló del primer ministro Mark Carney y firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario a lago América.

Kehler indicó que la pérdida de ventas y los precios más altos de materiales y equipos que compra en Canadá son difíciles de digerir cuando la guerra con Irán también ha encarecido el combustible para los camiones y la maquinaria de Jasper Hill Farm. Añadió que algunos de sus proveedores y distribuidores están aplicando recargos para cubrir sus costos.

“Es como morir por mil cortes, porque entre el aumento del costo de la energía y los aranceles, la presión inflacionaria sobre los insumos en casi todos los aspectos de nuestro negocio —desde la parte agrícola hasta los productos terminados— simplemente se está intensificando”, explicó Kehler.

Una empresa de la isla de Vancouver que atiende a destiladores artesanales espera que aranceles prohibitivos ahuyenten a clientes de EEUU

Revival Stillworks fabrica equipos para destilar licores como vodka, agave y whisky, y ayuda a diseñar espacios para producir bebidas espirituosas artesanales desde la base de la empresa en la isla de Vancouver, a menos de 20 millas de la isla San Juan, en el estado de Washington.

Hasta el mes pasado, el equipo podía entrar a Estados Unidos sin aranceles en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, un pacto comercial que Trump negoció durante su primera presidencia. Ahora, los alambiques, fermentadores y otros productos de la empresa pagan un impuesto del 50% al cruzar la frontera, señaló el cofundador Darcy Lane. Los cargos aduaneros son considerables porque el equipo cuesta entre 250.000 dólares y 2 millones de dólares, explicó Lane.

“Tenemos pedidos por millones de dólares que se supone que van a concretarse en los próximos cuatro a seis meses, y de repente vuelve a pasar esto”, comentó Lane, al recordar cómo un cliente de Estados Unidos canceló un proyecto el año pasado cuando Trump amenazó con imponer aranceles a algunos productos canadienses.

Los clientes en Estados Unidos suponen aproximadamente la mitad del negocio de Revival Stillworks. Con el aumento de los precios del petróleo durante la guerra, que está elevando los costos de envío, muchos ya estudiaban si seguir adelante con proyectos que implican equipos importados, dijo Lane.

Él y su socio están explorando otros tipos de trabajo. Como emplean ingenieros, soldadores y fabricantes, su negocio podría prestar servicios a la industria marina local, indicó Lane.

“Ojalá prevalezca la cordura y todo salga bien, y podamos seguir con el negocio como de costumbre. Pero si no, de todos modos tenemos que poner en marcha un plan de contingencia”, añadió Lane.

Una firma de Nashville de dispositivos para amplificadores de guitarra detecta una congelación de las ventas a músicos canadienses

Cassandra Sotos es copropietaria y directora ejecutiva de AmpRx, una empresa en Nashville, Tennessee, que fabrica dispositivos para músicos y estudios de grabación con los que se mide y ajusta el voltaje que va desde un tomacorriente hacia un amplificador de guitarra.

Al igual que Kehler, Sotos considera que la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá está teniendo un efecto paralizante.

Aunque la mayoría de las ventas de su empresa se realizan dentro de Estados Unidos, Sotos cuenta entre sus clientes a músicos de todo el mundo. Los nuevos aranceles de Estados Unidos no se aplican a su producto más vendido, un adaptador de corriente con un precio de entre 400 y 1.400 dólares, pero aun así la demanda de clientes canadienses ha disminuido, afirmó.

Sotos dijo que no está segura de si los clientes temen cargos de importación inesperados o si el obstáculo es “simplemente la imagen de Estados Unidos” y cómo se percibe el país en Canadá en este momento.

Como pequeña empresa, “cualquier pieza del rompecabezas que nos quiten es significativa”, sostuvo Sotos. “Hay tantos guitarristas en Canadá como en Estados Unidos. Y ahora mismo solo puedo llegar a un porcentaje diminuto de ellos por todo esto”.

Siente que las políticas comerciales están frenando el crecimiento de AmpRx en un momento en que los combates en Oriente Medio han traído gastos inesperados. Los costos de envío de componentes importados son de dos a tres veces lo que eran antes de la guerra, indicó Sotos.

“A veces, este aspecto de la situación global actúa como un asesino silencioso para las pequeñas y medianas empresas. Justo cuando crees que ya sabes cómo manejar el aumento por los aranceles, recibes el segundo golpe en el estómago con la estimación del envío”, señaló Soto.

Un apicultor de Columbia Británica teme por el futuro de la industria de la miel en Canadá

Un nuevo arancel sobre la miel canadiense que Estados Unidos empezó a cobrar en agosto fue un golpe para apicultores como Peter Awram, director ejecutivo de la empresa familiar Worker Bee Honey Co. en Rosedale, Columbia Británica. Estados Unidos era el mercado de alrededor del 60% del volumen de exportación de miel canadiense, dijo.

El arancel recíproco del 50% que el gobierno de Carney impuso a la miel fabricada en Estados Unidos no ayuda en nada porque una afluencia desde India y China de miel falsa diluida con jarabe de arroz ha creado presión sobre los precios a ambos lados de la frontera, explicó Awram, quien comenzó en la apicultura hace más de 50 años.

“La mayor parte de lo que Canadá está gravando ahora no es miel estadounidense. Es miel de otros países con documentación estadounidense”, afirmó Awram.

Lo más probable es que la mayoría de los apicultores canadienses intenten aumentar sus ventas internas, lo que podría inundar el mercado con miel y deprimir aún más los precios, dijo Awram.

“La industria ya estaba en una situación precaria antes del arancel. Si este arancel se mantiene durante mucho tiempo, sacará del negocio a un gran número de apicultores comerciales”, advirtió Awram.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.