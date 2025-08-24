“KPop Demon Hunters” da a Netflix su primer éxito en los cines

Netflix parece tener su primer título número uno en la taquilla norteamericana en los 18 años de historia de la compañía de streaming gracias a “KPop Demon Hunters”.

Estudios rivales estimaron el domingo que “KPop Demon Hunters” lideró todas las películas el fin de semana con ventas de boletos de entre 16 y 18 millones de dólares. Ejecutivos de distribución de tres estudios compartieron sus estimaciones para el fenómeno de Netflix bajo condición de anonimato porque la compañía de streaming tiene una política de no reportar ventas de boletos.

Después de unas semanas dominantes como uno de los lanzamientos más populares de Netflix, la plataforma llevó la película a 1.750 cines para proyecciones con karaoke el sábado y el domingo. Los estudios pueden estimar con precisión las ventas de boletos para todos los lanzamientos el domingo por la mañana, aunque la naturaleza poco común de los lanzamientos de “KPop Demon Hunters” significa una mayor variación. Algunas estimaciones fueron de hasta 20 millones de dólares.

Esto representó una victoria para “KPop Demon Hunters”, posiblemente el mayor éxito del verano de Hollywood, y un éxito irónico para Netflix, cuya énfasis en el streaming, no en los estrenos en cines, trastocó la industria cinematográfica. Otro punto delicado para Hollywood: la película fue desarrollada y producida por Sony Pictures, que la vendió a Netflix.

No todos los exhibidores estuvieron de acuerdo. AMC, la cadena de cines más grande de América del Norte, se negó a mostrar la película. Pero eso no impidió que Netflix reclamara el título de taquilla que sus competidores más tradicionales suelen poseer.

David A. Gross, quien dirige la firma de consultoría cinematográfica FranchiseRe, lo calificó como “un evento musical de dos días completamente único”.

“Puede resultar ser más alto”, dijo Gross. “Los propietarios de cines son rápidos y pueden aumentar la capacidad según la demanda”.

El estreno en cines, aunque limitado, es inusual para el gigante del streaming, que durante mucho tiempo ha enfatizado su compromiso con los lanzamientos para suscriptores. El filme debutó en la plataforma a finales de junio y actualmente es la película animada original más vista de Netflix.

La película se centra en Huntr/x, un trío de superestrellas del KPop que también son cazadores de demonios. Los miembros, Rumi (Arden Cho), Mira (May Hong) y Zooey (Ji-young Yoo), deben proteger a sus fans y enfrentarse a su mayor enemigo hasta ahora: una banda rival de chicos compuesta por demonios disfrazados.

Por otra parte, el éxito de terror de Zach Cregger, “Weapons”, mantuvo su fuerza en la taquilla durante su tercer fin de semana, recaudando 15,6 millones de dólares a nivel nacional. La película de terror ha demostrado su poder de permanencia, acumulando más de 100 millones de dólares a nivel mundial desde su estreno.

“Freakier Friday” de Disney se ubicó nuevamente detrás de la película de terror, ganando 9,2 millones de dólares en los cines de América del Norte.

Las dos películas son “verdaderos puntos brillantes” mientras la taquilla se dirige a un “final bastante tranquilo” para el verano, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios para la firma de datos Comscore. Ambas películas, que se estrenaron simultáneamente a principios de este mes, tuvieron una caída mínima del 36% desde el fin de semana pasado.

En seguida, el estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Weapons”, 15,6 millones de dólares.

2. “Freakier Friday”, 9,2 millones.

3. “The Fantastic Four: First Steps”, 5,9 millones.

4. “The Bad Guys 2”, 5,1 millones.

5. “Nobody 2”, 3,7 millones.

6. “Superman”, 3,4 millones.

7. “Honey Don’t!”, 3 millones.

8. “The Naked Gun”, 3 millones.

9. “Jurassic World Rebirth”, 2,1 millones.

10. “Relay”, 2 millones de dólares.

_____

Coyle reportó desde Nueva York.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.