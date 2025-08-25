Ucrania condena a Woody Allen por participar en un festival de cine ruso

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania condenó el lunes a Woody Allen por hablar virtualmente en un festival de cine ruso durante el fin de semana, calificando su participación en el evento como "una vergüenza y un insulto" a las víctimas de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Según los medios rusos, Allen habló el domingo en la Semana Internacional del Cine de Moscú a través de videoconferencia. Esta aparición lo puso en desacuerdo con la mayoría en Hollywood, que ha apoyado la causa de Ucrania durante los tres años y medio de guerra de Rusia, con actores prominentes uniéndose a la iniciativa de recaudación de fondos United24 y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, haciendo apariciones virtuales en ceremonias pasadas de los Globos de Oro y los Grammy.

Imágenes transmitidas por la televisión estatal rusa mostraron al cineasta dirigiéndose a un cine abarrotado desde una pantalla gigante, mientras que el director de cine pro-Kremlin Fyodor Bondarchuk moderaba la sesión. Informes de medios rusos citaron a Allen diciendo que siempre le ha gustado el cine ruso, recordando sus viajes pasados a Rusia y la Unión Soviética, y hablando sobre lo que haría si recibiera una propuesta para dirigir una película en el país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, en un comunicado en línea el lunes, dijo que "condena enérgicamente" la participación de Allen en el festival, que "reúne a partidarios y portavoces de Putin". El ministerio lo calificó como "una vergüenza y un insulto a las víctimas entre los actores y cineastas ucranianos que han sido asesinados o heridos por criminales de guerra rusos", agregando que Allen "está deliberadamente haciendo la vista gorda ante las atrocidades que Rusia ha estado cometiendo en Ucrania".

En un comunicado a The Associated Press el lunes, Allen criticó a Putin y denunció la invasión, pero pidió que continúe el intercambio cultural.

"En cuanto al conflicto en Ucrania, creo firmemente que Vladimir Putin está totalmente equivocado. La guerra que ha causado es espantosa", dijo Allen. "Pero, independientemente de lo que hayan hecho los políticos, no creo que cortar las conversaciones artísticas sea nunca una buena manera de ayudar".

El sitio web del festival, que se extiende hasta el miércoles, presentó a Allen como uno de sus protagonistas, junto con el director de cine serbio Emir Kusturica y el actor estadounidense Mark Dacascos. La Semana Internacional del Cine de Moscú es un festival relativamente nuevo, celebrado por primera vez en la capital rusa en agosto de 2024. Es independiente del Festival Internacional de Cine de Moscú, que en 2022 fue despojado de su acreditación de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Cine tras la invasión de Ucrania.

Kusturica ha sido abierto sobre su apoyo al presidente ruso Vladimir Putin, incluso después de la invasión. Recibió un premio de Putin y asistió a un desfile militar en Moscú a principios de este año.

Allen ha tenido durante mucho tiempo una afinidad por la literatura y la historia rusas. Su comedia de 1975 "Love and Death" parodia la ficción de Tolstói y otros novelistas rusos del siglo XIX. El título de su lanzamiento de 1989, "Crimes and Misdemeanors" ("Crímenes y pecados"), evoca "Crimen y Castigo" de Dostoyevski y también reflexiona sobre los temas de la transgresión, la justicia y la culpa.

En el ensayo de 1972, "A Brief Guide to Civil Disobedience", Allen bromea sobre la Revolución Rusa, escribiendo que los siervos se rebelaron cuando "finalmente se dieron cuenta de que el Zar y el Tsar eran la misma persona".

___

El periodista de Associated Press Illia Novikov contribuyó a este informe desde Kyiv.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.