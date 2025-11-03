Kimberly-Clark compra al fabricante de Tylenol, Kenvue, en un acuerdo de 48.700 millones de dólares

Kimberly-Clark está comprando al fabricante de Tylenol, Kenvue, en un acuerdo de efectivo y acciones valorado en aproximadamente 48.700 millones de dólares, creando una enorme empresa de bienes de salud para el consumidor.

Los accionistas de Kimberly-Clark, cuyas marcas incluyen Huggies, Kleenex y Cottonelle, poseerán aproximadamente el 54% de la empresa combinada. Los accionistas de Kenvue poseerán aproximadamente el 46%.

Kenvue ha pasado un período relativamente breve como empresa independiente, habiéndose separado de Johnson & Johnson hace dos años. J&J anunció por primera vez a finales de 2021 que estaba dividiendo su división de salud para el consumidor de las divisiones farmacéutica y de dispositivos médicos en un intento por hacer que cada una sea más ágil.

Kenvue estuvo en los titulares el mes pasado cuando el secretario de Salud Robert F. Kennedy, Jr. dijo que el analgésico Tylenol estaba vinculado con el autismo, lo cual no ha sido demostrado, y sugirió que quien discrepe de eso le tiene odio al presidente Donald Trump.

Durante una reunión de gabinete, Kennedy reiteró la conexión, incluso cuando admitió que no hay pruebas médicas para sustentar la afirmación.

En julio, Kenvue, que también fabrica marcas como Listerine y Band-Aid, anunció que el CEO Thibaut Mongon se iba mientras continuaba con su revisión estratégica. El miembro de la junta, Kirk Perry, está sirviendo como CEO interino.

Se espera que la empresa combinada genere ingresos netos anuales de aproximadamente 32.000 millones de dólares en 2025. Kimberly-Clark y Kenvue dijeron que identificaron aproximadamente 1.900 millones de dólares en ahorros de costos que se esperan en los primeros tres años después del cierre de la transacción.

"Con un compromiso compartido de desarrollar ciencia y tecnología para brindar un cuidado extraordinario, serviremos a miles de millones de consumidores en cada etapa de la vida", declaró el presidente y CEO de Kimberly-Clark, Mike Hsu, en un comunicado.

Hsu será presidente y CEO de la empresa combinada. Tres miembros de la junta de Kenvue se unirán a la junta de Kimberly-Clark al cierre. La empresa combinada mantendrá la sede de Kimberly-Clark en Irving, Texas, y continuará teniendo una presencia significativa en las ubicaciones de Kenvue.

Se espera que el acuerdo se cierre en la segunda mitad del próximo año. Aún necesita la aprobación de los accionistas de ambas empresas.

Los accionistas de Kenvue recibirán 3,50 dólares por acción en efectivo y 0,14625 acciones de Kimberly-Clark por cada acción de Kenvue que posean al cierre. Eso equivale a 21,01 dólares por acción, basado en el precio de cierre de las acciones de Kimberly-Clark el viernes.

Las acciones de Kimberly-Clark cayeron más del 15% antes de la apertura del mercado, mientras que las acciones de Kenvue subieron más del 20%.

