Kering vende su división de belleza a L'Oréal y colaborarán en productos de bienestar

Kering está vendiendo su división de belleza a L’Oréal por 4.000 millones de euros (4.660 millones de dólares), informó el domingo la empresa francesa de artículos de lujo.

Según el acuerdo, L’Oréal, con sede en Clichy, Francia, adquirirá la empresa de fragancias de alta gama House of Creed, así como las licencias para crear productos de belleza y fragancias para marcas de Kering como Gucci, Bottega Veneta y Balenciaga.

Las empresas anunciaron que establecerán un comité estratégico para asegurar la coordinación entre las marcas de Kering y L’Oréal.

Kering y L’Oréal también están explorando oportunidades de negocio conjuntas en el mercado del bienestar y la longevidad, combinando la innovación de L’Oréal con el profundo conocimiento de Kering sobre los clientes de lujo.

El acuerdo tiene algunos precedentes. L’Oréal adquirió la licencia de belleza para la marca Yves Saint Laurent de Kering en 2008.

Luca de Meo, CEO de Kering, con sede en París, dijo que el acuerdo combina la experiencia de L’Oréal con el alcance de lujo de Kering.

"Uniéndonos al líder global en belleza, aceleraremos el desarrollo de fragancias y cosméticos para nuestras principales casas, permitiéndoles alcanzar escala en esta categoría y desbloquear su inmenso potencial a largo plazo, tal como lo hizo Yves Saint Laurent Beauté bajo la dirección de L’Oréal", afirmó De Meo en un comunicado.

Nicolas Hieronimus, CEO de L’Oréal Groupe, dijo que House of Creed es uno de los nombres de más rápido crecimiento en el mercado de fragancias de nicho, y Gucci, Bottega Veneta y Balenciaga son "marcas de alta costura excepcionales con un enorme potencial de crecimiento".

Se espera que el trato, que se realizará completamente en efectivo, se cierre en la primera mitad de 2026. L’Oréal también pagará regalías a Kering por el uso de sus marcas licenciadas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.