Inversionistas podrán interrogar a Musk sobre precios de acciones

Los inversionistas de la empresa espacial de Elon Musk tendrán la oportunidad de interrogarlo el martes, después de que SpaceX emita sus primeras ganancias trimestrales desde que salió a bolsa.

Las acciones de SpaceX han caído a la mitad desde su pico de junio, mientras los inversionistas temen que Musk les exageró sobre sus perspectivas futuras. También se preparan para una negociación volátil, ya que algunos directivos de la empresa podrán vender acciones tras el vencimiento de la cláusula de prohibición.

Las acciones subieron un 19% en su primer día de cotización, lo que convirtió a Musk en el primer billonario del mundo. La caída posterior de SpaceX, así como un descenso en las acciones de la empresa de vehículos eléctricos de Musk, Tesla, han reducido su fortuna a 726.000 millones de dólares, según Forbes.

Es probable que le pregunten a Musk cuándo espera terminar las pruebas de los gigantescos cohetes Starship de SpaceX, que la NASA espera usar para volver a llevar hombres a la Luna, cuáles son sus planes para su red de satélites y qué perspectivas hay de poner en órbita centros de datos.

También podría enfrentar preguntas sobre rumores de que SpaceX se fusionará con Tesla, aunque ello probablemente ofrecerá pocos detalles. Ninguna de las dos compañías ha confirmado esos planes y Musk ha esquivado preguntas al señalar que las normas financieras le prohíben hablar del tema.

SpaceX está perdiendo dinero rápidamente, y según cálculos, las pérdidas netas del primer semestre del año superarán los más de 5.000 millones de dólares perdidos todo el año pasado. Algunos analistas han proyectado un fuerte repunte para el resto del año que la devolvería a la rentabilidad.

Analistas encuestados por FactSet vaticinan que para el segundo trimestre finalizado el 30 de junio, SpaceX reportará una pérdida neta de 1.900 millones de dólares, o 23 centavos por acción.

A los directivos de SpaceX se les prohibió vender en la oferta pública de junio, pero esa restricción empieza a relajarse el jueves, cuando más de 900 millones de acciones se liberen para su negociación, más que duplicando la cantidad actualmente disponible. Esa perspectiva ha pesado sobre las acciones, que cerraron el lunes en 114,46 dólares, por debajo tanto del máximo de 225 dólares en junio como del precio de la OPI de 135 dólares.

El paquete de acciones disponibles tras el levantamiento de la cláusula de prohibición será el primero de varios que se podrán cotizar durante los próximos meses.

Tras un lanzamiento abortado, el cohete Starship desplegó con éxito satélites en órbita durante una prueba a finales del mes pasado. Las pruebas futuras podrían incluir el intento de usar brazos gigantes en su base de lanzamiento Starbase, en Texas, para atrapar el cohete y su propulsor cuando regresen a Tierra.

El negocio de comunicaciones satelitales de SpaceX, Starlink, es un gran generador de efectivo para la empresa, con contratos en todo el mundo. La compañía también opera un negocio de IA que pierde dinero, conocido por su herramienta Grok, así como la plataforma de redes sociales X, el Twitter rebautizado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.