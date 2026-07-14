EEUU ataca a Irán y este ataca a otros países mientras ambos se disputan el estrecho de Ormuz

Estados Unidos atacó a Irán el martes en la madrugada, horas después de que el presidente Donald Trump afirmara que Washington está “restableciendo” un bloqueo sobre el país de Oriente Medio en el estrecho de Ormuz. Trump planteó por separado que Estados Unidos les cobrará a otros barcos por un paso seguro, lo que trastoca cientos de años de política estadounidense de apoyo a la libertad de navegación en todo el mundo.

Irán respondió con ataques contra Baréin, Jordania y dos petroleros relacionados con los Emiratos Árabes Unidos que viajaban por el estrecho, lo que dejó un marino muerto y otros ocho heridos. Los EAU amenazaron con tomar represalias contra el gobierno iraní, lo que podría arrastrar a ambas naciones a nuevos combates.

Los ataques ocurren en un momento en que Teherán y Washington compiten por el control del estrecho, por el que en tiempos de paz llegó a pasar una quinta parte de todo el petróleo crudo y el gas natural comercializados. El precio del crudo Brent alcanzó su nivel máximo en un mes, de más de 84 dólares, en las operaciones de la madrugada, todavía muy por debajo de los casi 120 dólares que registró en el punto álgido de la guerra, pero de todas formas amenaza con encarecer los costos en todas partes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.