GameStop detalla paquete de compensación de su CEO sin pago garantizado

El nuevo CEO de GameStop no recibirá ningún pago garantizado, pero deberá cumplir con ciertos objetivos de rendimiento para recibir compensación, informó la empresa de videojuegos.

El CEO Ryan Cohen tendrá que aumentar su capitalización de mercado a 100.000 millones de dólares y necesitaría alcanzar 10.000 millones de dólares en EBITDA — ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización— para recibir compensación, dijo la empresa en una presentación regulatoria el miércoles.

La compensación "está completamente ‘en riesgo’, lo que significa que solo se le pagará si la empresa logra objetivos significativos de mercado y operativos", explicó GameStop en la presentación.

"Esta estructura asegura que los incentivos del Sr. Cohen estén directamente alineados con la creación de valor a largo plazo para los accionistas de GameStop”.

La estructura es similar al paquete de pago que los accionistas de Tesla aprobaron para el CEO Elon Musk, en el cual Musk recibiría acciones de Tesla por valor de 1 billón de dólares si alcanza ciertas metas de rendimiento en la próxima década.

El paquete de compensación de Cohen con GameStop incluye opciones sobre acciones para comprar más de 171,5 millones de acciones comunes a 20,66 dólares cada una. Los accionistas deben aprobar el nuevo paquete de pago en una reunión especial en marzo o abril.

Las acciones de GameStop subieron más del 4% a 21,60 dólares antes de la apertura del mercado, dando a la compañía una capitalización de mercado de aproximadamente 9.260 millones de dólares.

Las acciones de la compañía han caído sustancialmente desde mayo de 2024, cuando el influyente inversor Keith Gill, conocido popularmente como “Roaring Kitty”, apareció en línea por primera vez en tres años para declarar su apoyo a GameStop.

Gill ayudó a encender un frenesí de acciones "meme" a principios de 2021, cuando el precio de las acciones de GameStop se disparó por encima de los 120 dólares.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.