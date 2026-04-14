Xi y Sánchez dicen que China y España deben ayudar a proteger el multilateralismo

Los líderes de China y España se comprometieron el martes a fortalecer sus relaciones y a trabajar para salvaguardar el multilateralismo en un momento en que el mundo se ve afectado por diversos conflictos, incluida la reciente guerra en Irán, durante una reunión en Beijing el martes.

“Debemos fortalecer la comunicación, consolidar la confianza mutua, cooperar estrechamente, oponernos al retroceso del mundo hacia la ley de la selva y salvaguardar conjuntamente el multilateralismo genuino”, afirmó el presidente chino, Xi Jinping, durante una recepción al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Gran Salón del Pueblo.

Sánchez coincidió y manifestó que ambos países “podamos contribuir a aportar soluciones a las distintas tensiones comerciales que existen, a las dificultades y las complejidades geopolíticas del mundo actual, a las guerras, a los desafíos medioambientales y sociales que aquejan al mundo".

Sánchez está en China para su cuarto viaje en poco más de tres años a la segunda economía más grande del mundo.

España busca reforzar sus vínculos políticos y comerciales con Beijing, y la visita se produce mientras Sánchez enfrenta una relación tensa con Estados Unidos por su oposición a la guerra en Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.