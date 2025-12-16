Enviados de UE intentan reducir diferencias sobre plan de préstamo para Ucrania antes de cumbre

Los enviados de la Unión Europea se enfocaron el martes en reducir las diferencias en un plan para usar miles de millones de dólares en activos rusos congelados como garantía para un préstamo masivo destinado a cubrir las necesidades económicas y militares de Ucrania durante los próximos dos años, antes de una cumbre crucial de mandatarios de la UE a finales de esta semana.

Casi cuatro años después del inicio de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania, los mandatarios europeos se han comprometido a financiar las necesidades de Kiev, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima en 135.000 millones de euros (157.000 millones de dólares). Ucrania está desesperada por asegurar el dinero para principios de 2026.

"No tenemos el lujo del tiempo, subrayó Jessica Rosencrantz, ministra de Asuntos de la UE de Suecia, a los periodistas en Bruselas. "Realmente es momento de avanzar con una decisión, y Suecia está dispuesta a compartir el riesgo porque el costo y el riesgo de no hacer nada es mayor".

Tal medida nunca se ha tomado antes y conlleva riesgos. El Banco Central Europeo ha advertido que si los europeos parecen dispuestos a apropiarse del dinero de otros países, podría socavar la confianza en la moneda euro. Algunos países miembros también están preocupados por la posibilidad de represalias de Rusia.

Bélgica, donde se encuentran la mayoría de los activos, es el principal opositor del plan. Teme que Rusia tome represalias, ya sea a través de los tribunales o de maneras más nefastas.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien presidirá la cumbre del jueves, ha insistido en que los mandatarios no deben abandonar la sede de la UE en Bruselas hasta que hayan llegado a una decisión, incluso si toma días.

Un congelamiento profundo y dos opciones

Los gobernantes de la UE congelaron el dinero, la mayor parte en activos del Banco Central de Rusia, debido a la guerra que el presidente Vladímir Putin lanzó en febrero de 2022. Moscú ha descrito el plan como un "robo".

Luego, el viernes pasado, la UE impuso un congelamiento indefinido a los activos, estimados en alrededor de 210.000 millones de euros (247.000 millones de dólares), para asegurar que Hungría y Eslovaquia, ambos con gobiernos afines a Moscú, no puedan impedir que los miles de millones de euros se utilicen para apoyar a Ucrania.

También asegura que los activos no puedan ser utilizados por Estados Unidos o Rusia en ninguna negociación de paz en Ucrania sin la aprobación europea.

Han surgido dos planes para usar el dinero. El primero es un "préstamo de reparaciones" que propone utilizar los activos rusos hasta que Moscú acepte pagar por los daños infligidos a Ucrania. Pocos creen que Putin alguna vez acepte pagar reparaciones.

El Plan B es que la UE pida prestado el dinero en los mercados financieros, de manera similar a como el bloque lo hizo para financiar un plan de préstamo masivo para reactivar las economías europeas después de la pandemia de coronavirus. Pero muchas de las principales economías de Europa enfrentan problemas de liquidez y se encuentran sumidas en deudas.

Los activos constituyen un fondo sustancial de dinero potencialmente listo para usar. La gran mayoría, alrededor de 193.000 millones de euros (227.000 millones de dólares) a finales de septiembre, se encuentran en la cámara de compensación financiera belga conocida como Euroclear.

El Plan A tiene ventajas políticas. Si la UE elige usar los activos, sólo se requerirá "una mayoría cualificada" de países, alrededor de una mayoría de dos tercios, para dar luz verde. Pedir prestado en los mercados financieros tendrá que ser respaldado por todos, lo que significa que incluso un solo voto en contra hundirá la idea.

Durante el último año, Hungría ha bloqueado el apoyo de la UE a Ucrania en casi cada oportunidad. El gobierno en Eslovaquia también está empezando a resistirse. Evitar un veto está en el interés de la gran mayoría de los países miembros.

Detalles del préstamo de reparaciones

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que la UE cubrirá dos tercios de las necesidades de Ucrania para 2026 y 2027, para un préstamo total de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares). Los socios internacionales llenarán el vacío.

Debido a las sanciones de la UE sobre los activos de Rusia, los saldos de efectivo se han acumulado en Euroclear. Bajo el nuevo plan, parte del efectivo se transferirá a un instrumento de deuda de la UE. Ucrania le deberá el dinero a la UE, pero lo reembolsará una vez que se levanten las sanciones del bloque y después que Rusia acepte pagar las reparaciones de guerra.

La Comisión insiste en que no hay "robo", como ha afirmado Rusia, porque el derecho del Banco Central de Rusia a reclamar su dinero y el deber de Euroclear de reembolsar permanecerán intactos.

Una vez que Putin pague las reparaciones de guerra, Ucrania reembolsará a la UE, la UE reembolsará a Euroclear, y Euroclear reembolsará al Banco Central de Rusia, que en los últimos días demandó a la cámara de compensación en un esfuerzo por recuperar su dinero, aumentando la presión antes de la cumbre.

Oposición en Bélgica

Importante para Bélgica, el plan contiene salvaguardas para asegurar que los riesgos sean compartidos por sus socios. Otros países de la UE ofrecerán garantizar el préstamo si algo sale mal. Alemania ya ha señalado que lo hará, como lo hizo Suecia el martes.

Pero el gobierno belga no ha sido tranquilizado. Incluso antes que el plan de préstamo de reparaciones de la Comisión Europea se hiciera público, el gobierno advirtió sobre "riesgos económicos, financieros y legales consecuentes", y indicó que sentía que los socios de la UE no estaban escuchando sus preocupaciones.

Euroclear no ha descartado emprender acciones legales por su cuenta, en caso de que la UE le obligue a transferir los activos rusos.

Pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy está de acuerdo en que un préstamo de reparaciones será "un cambio de juego. ¿Por qué? Porque es una garantía de seguridad para Ucrania, una garantía de seguridad financiera". Ucrania, dijo, será libre de usar el dinero en su economía, infraestructura o fuerzas armadas, dependiendo de cómo evolucione la guerra.

Susie Blann contribuyó a este despacho desde Kiev.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.