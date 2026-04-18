EEUU prorroga dispensa a sanciones al petróleo ruso para aliviar escasez por guerra en Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogó el viernes su pausa en las sanciones a los embarques de petróleo ruso para aliviar la escasez derivada de la guerra con Irán, días después de que el secretario Scott Bessent descartara una medida de ese tipo.

La llamada licencia general significa que las sanciones de Estados Unidos no se aplicarán durante 30 días a los embarques de petróleo ruso que ya estuviera cargado en buques tanque hasta el viernes. La medida extiende una licencia similar por 30 días emitida en marzo para el petróleo ruso que había sido cargado hasta el 11 de marzo. La prórroga deja de relieve cómo las repercusiones de la guerra con Irán han impulsado la capacidad de Moscú para beneficiarse de sus exportaciones de energía, que se habían visto limitadas desde la invasión a Ucrania.

Al hablar en la Casa Blanca el miércoles, Bessent descartó extender la licencia. “No vamos a renovar la licencia general sobre el petróleo ruso, y no vamos a renovar la licencia general sobre el petróleo iraní”, había afirmado. El gobierno estadounidense no explicó de momento el cambio de postura. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.