Emiratos Árabes Unidos dice que dejará la OPEP, lo que representa un golpe para el cártel petrolero

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el martes que abandonarán la OPEP a partir del 1 de mayo, despojando al cártel petrolero de su tercer mayor productor y debilitando aún más su influencia sobre los suministros y los precios mundiales del petróleo.

La posibilidad de que ello sucediera había sido un rumor desde hace algún tiempo, ya que en los últimos años los EAU se sentían constreñidos a unas cuotas de producción que consideraban demasiado bajas, lo que significaba que no le permitían vender al mundo tanto petróleo como quería.

“Tras haber invertido mucho en ampliar la capacidad de producción energética en los últimos años, el panorama general es que los Emiratos Árabes Unidos han estado deseando bombear más petróleo”, escribió Capital Economics en un análisis. “Los lazos que unen a los miembros de la OPEP se han aflojado”, dijo, en particular después de que Qatar se retiró de la agrupación en 2019.

La política regional probablemente también influyó en la decisión. Los Emiratos últimamente han tenido relaciones cada vez más frías con Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, por asuntos políticos y económicos en Oriente Medio, incluso después de que ambos fueran atacados por Irán — otro socio de la OPEP — durante la guerra.

No se prevé un impacto inmediato en los mercados mundiales del petróleo

La retirada de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP no necesariamente tendrá efectos inmediatos en los mercados. Eso se debe a que los suministros mundiales están fuertemente restringidos por la guerra en Irán, que ha cerrado el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que se transporta una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo, incluida gran parte de los Emiratos. El martes, el crudo Brent, el referente internacional, se cotizaba por encima de los 111 dólares el barril, o más de un 50% por encima de su precio anterior a la guerra.

La OPEP representa aproximadamente el 40% de la producción mundial de petróleo, pero su poder de mercado ya había ido disminuyendo en los últimos años a medida que Estados Unidos aumentó su producción. Mientras Arabia Saudí había estado produciendo más de 10 millones de barriles de petróleo al día antes de la guerra, Estados Unidos bombea más de 13 millones de barriles al día.

El presidente estadounidense Donald Trump ha sido un crítico constante del cártel durante sus dos mandatos en la Casa Blanca.

Los Emiratos Árabes Unidos, que se unieron a la OPEP a través de su emirato de Abu Dabi en 1967, estaban produciendo alrededor de 3,4 millones de barriles de crudo al día antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra contra Irán el 28 de febrero. Los analistas dicen que tiene capacidad para producir aproximadamente 5 millones de barriles al día.

En su anuncio del martes, transmitido por la agencia estatal de noticias WAM, los Emiratos Árabes Unidos dijeron que también se saldrían del grupo más amplio OPEP+ que Rusia había liderado para tratar de estabilizar los precios del petróleo.

“Esta decisión refleja la visión estratégica y económica de largo plazo de los Emiratos Árabes Unidos y su perfil energético en evolución, incluida la inversión acelerada en la producción energética nacional”, dijeron los Emiratos Árabes Unidos, y añadieron que aportaría "producción adicional al mercado de forma gradual y mesurada, en consonancia con la demanda y las condiciones del mercado”.

La medida elimina a uno de los pocos miembros de la OPEP con capacidad de aumentar rápidamente la producción, declaró Jorge Leon, jefe de análisis geopolítico en Rystad Energy.

“Una OPEP estructuralmente más débil, con menos capacidad excedente concentrada dentro del grupo, encontrará cada vez más difícil calibrar la oferta y estabilizar los precios”, señaló.

Arabia Saudí y los Emiratos, cada vez más enfrentados

Arabia Saudí y los Emiratos han competido por cuestiones económicas y de política regional, en particular en la zona del mar Rojo. Ambos países se unieron en 2015 en una coalición para luchar contra los rebeldes hutíes respaldados en Yemen. Sin embargo, esa coalición se desmoronó a finales de diciembre, cuando Arabia Saudí bombardeó lo que describió como un envío de armas destinado a separatistas yemeníes respaldados por los Emiratos.

A medida que aumentaban las tensiones en los últimos meses, radiodifusores saudíes asentados desde hace tiempo en Dubái, el centro económico de los Emiratos Árabes Unidos, se han replegado hacia el reino.

“Esta salida de la OPEP encaja en la necesidad de flexibilidad de los Emiratos Árabes Unidos con los principales consumidores de energía, incluida una futura relación con China y una relación más competitiva con Arabia Saudí”, consideró Karen Young, investigadora sénior en el Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia.

Aunque Arabia Saudí y la OPEP no tuvieron una reacción inmediata, el ministro de Energía emiratí Suhail al-Mazrouei insistió en que la decisión de su país no se debía a ninguna disputa con su vecino del golfo Pérsico.

“Hemos estado trabajando juntos durante años y años. Tenemos el mayor respeto por los saudíes por liderar la OPEP”, dijo al-Mazrouei a CNBC.

Sin embargo, los Emiratos enviaron a su ministro de Asuntos Exteriores en lugar de a su gobernante a una reunión de líderes árabes del golfo Pérsico celebrada el martes en Yeda, Arabia Saudí, organizada por el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.

El impulso de los Emiratos para probablemente bombear y vender más petróleo también llega después de que acogiera las conversaciones climáticas COP28 de las Naciones Unidas en 2023, una conferencia que terminó por primera vez con un compromiso de casi 200 países de alejarse de los combustibles fósiles. Pero los Emiratos en su conjunto todavía planean aumentar su capacidad de producción en los próximos años mientras impulsa más energía limpia en casa, una medida criticada por activistas climáticos.

“La demanda de energía va a subir y subir y subir”, indicó el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en una conferencia petrolera de Abu Dabi en noviembre. “Hoy es el día para anunciar que no hay transición energética. Sólo hay adición de energía”.

Sus anfitriones emiratíes le dedicaron un amplio aplauso.

___

El corresponsal David McHugh en Fráncfort, Alemania, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.