El grupo aéreo Lufthansa reducirá 4.000 empleos para 2030 con ayuda de IA, prevé mayores ganancias

Lufthansa Group dijo el lunes que eliminaría 4.000 empleos para 2030 con la ayuda de la inteligencia artificial, la digitalización y la consolidación del trabajo entre las aerolíneas miembros, mientras la compañía reportaba una fuerte demanda de viajes aéreos y predijo mayores beneficios en los próximos años.

La mayoría de los empleos recortados estarían en Alemania, y especialmente en puestos administrativos en lugar de operativos, dijo la compañía.

Lufthansa afirmó que estaba avanzando en la integración entre las aerolíneas miembros Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways, y está "revisando qué actividades ya no serán necesarias en el futuro, por ejemplo, debido a la duplicación de trabajo".

En un comunicado, la empresa señaló que "los profundos cambios provocados por la digitalización y la inteligencia artificial" aumentarían la eficiencia en las áreas y actividades empresariales.

El grupo aéreo presentó sus planes estratégicos en una presentación para inversores y analistas en Múnich, diciendo que estaba viendo una fuerte demanda de viajes aéreos en medio de límites en la oferta de vuelos debido a cadenas de suministro presionadas para aviones y motores. Eso significa un mercado ajustado que mantiene los aviones llenos y aumenta los ingresos.

El Grupo Lufthansa dijo que esperaba una "rentabilidad significativamente aumentada" para finales de la década y estaba preparando lo que llamó la mayor modernización de flota en la historia de la compañía, que añadiría más de 230 nuevos aviones para 2030, incluidos 100 aviones de largo recorrido.

El Grupo Lufthansa es un grupo de aviación que opera a nivel mundial e incluye aerolíneas asociadas, la compañía Eurowings, que vuela principalmente entre aeropuertos secundarios, y empresas de servicios. En 2024 tenía 101.709 empleados y generó ingresos de 37.600 millones de euros (44.000 millones de dólares).

